लखनऊ में दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाने पर गरमाई सियासत, विपक्ष का सरकार पर हमला

संक्षेप: लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में दलित बुजुर्ग से मंदिर परिसर में पेशाब चटवाने की अमानवीय घटना से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है।

लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में दलित बुजुर्ग से मंदिर परिसर में पेशाब चटवाने की अमानवीय घटना से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर समेत तमाम नेताओं ने योगी सरकार पर हमला बोला है।

इस मामले में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि "भाजपा राज में दलित होना अपराध है। पासी समाज के इस बुजुर्ग के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया। यह नया भारत है।" पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम को पीड़ित के घर जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में निवर्तमान प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल,प्रान्त अध्यक्ष इमरान लतीफ, अयोध्या के प्रांत प्रभारी कैप्टन सरबजीत सिंह, जनक प्रसाद, इरम रिजवी शामिल हैं।

वहीं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि "यह सर्फि एक अपराध नहीं, बल्कि दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है। यह मानवता और संविधान की आत्मा पर प्रहार है।"

इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर बुजुर्ग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सज़ा दी जाए। यह भी कहा कि परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा।

वहीं, अजय राय ने कहा कि लखनऊ की घिनौनी घटना ने पूरे समाज का सिर शर्म से झुका दिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है विगत दिनों पहले केरल राज्य में इससे भी घिनौनी घटना हुई। यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि RSS-BJP की दलित विरोधी मानसिकता का सच है। कहा कि योगी सरकार बताएं, दलितों का अपमान करने वालों पर कब होगी सख्त से सख्त कार्रवाई?

गौरतलब है कि बीती सोमवार रात बीमार बुजुर्ग रामपाल (70) शीतला माता मंदिर के सामने से गुजर रहे थे। अचानक तबीयत खराब होने पर वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। इसी दौरान पेशाब छूट गई। यह देखकर मंदिर के सामने स्थित दुकान का मालिक स्वामीकांत उर्फ पम्मू गुस्से में वहां पहुंचा। उसने बुजुर्ग से अभद्रता की, गालियां दीं और जबरन पेशाब चटवा दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने बुजुर्ग से पूरा मंदिर धुलवाया और लात मारकर भगा दिया।