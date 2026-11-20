मायावती के गढ़ सहारनपुर में कल सजेगी सियासी टेबल, चंद्रशेखर के घर भोजन करेंगे ओवैसी
यूपी में शनिवार को मायावती के गढ़ सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सियासी टेबल सजेगी। चंद्रेशखर के घर ओवैसी भोजन करेंगे।
बसपा सुप्रीम मायावती के गढ़ सहारनपुर में शुक्रवार को सियासी टेबल सजेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र छुटमलपुर बनने जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आवास पर भोज में शामिल होंगे। दोपहर करीब ढाई बजे होने वाले इस लंच कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। सियासी सरगर्मी तेज हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों दल सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के तहत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक साझेदारी को लेकर साथ आए हैं।
कार्यक्रम के अनुसार, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहां चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहेंगे और दोनों नेता मस्जिद प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं। इस संयुक्त मुलाकात और उसके एजेंडे की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी छुटमलपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद के आवास पर पहुंचेंगे, जहां दोनों नेता साथ में भोजन करेंगे। इस दौरान आगे की रणनीति पर भी चर्चाएं होंगी।
लखनऊ रैली पहले ओवैसी और चंद्रशेखर की मुलाकात
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित महारैली से पहले हो रही है। गठबंधन ने 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में बहुजन समाज महासम्मेलन का ऐलान किया है। यह संयुक्त रैली चुनाव से पूर्व शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। पहला मौका होगा जब एआईएमआईएम प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बड़ा मंच साझा करेंगे। संयुक्त रैली में भीड़ जुट गई तो गठबंधन की आगे की राह आसान हो जाएगी। क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय लोग गठबंधन से जुड़ेंगे और नए सहयोगी भी मिल सकते हैं। इस नाते भी दोनों दलों के लिए यह रैली काफी अह्म मानी जा रही है। एआईएमआईएम और आजाद सामाज पार्टी का नवगठित सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रैली के सहारे आगे का सफर तय करेगी। बहुजन समाज महासम्मेलन के जरिए न केवल दोनों दल खुद की स्थिति का आंकलन करेंगे, बल्कि विरोधियों कोसंदेश भी देने की कोशिश करेंगे।
दोनों दलों के रैली प्रतिष्ठा का सवाल
बहुजन समाज महासम्मेलन दोनों दलों की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। प्रदेश के चुनाव में अह्म किरदार निभाने वाले अन्य दलों की भी नजर है। विरोधी दलों को रैली के आधार पर आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। ओवैसी मुस्लिमों तथा चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता होने का दावा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें