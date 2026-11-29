मतदाता सूची के एसएसआर की प्रक्रिया चल रही है। बीते 17 नवंबर को एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। इसमें कुल 13.58 करोड़ मतदाता हैं। वोटर लिस्ट में अब नाम जोड़ने की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी। सीईओ ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बीएलए को बूथों पर सक्रिय रखें।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। चुनाव आयोग की मानें तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाने में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। फर्जी वोट बनवाने के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने वाले इन दलों के बीएलए ने 10.39 लाख फॉर्मों में सिर्फ 6000 ही फॉर्म भरवाए हैं। ये कुल भरे गए फॉर्म का 0.6 प्रतिशत है। राजनीतिक दलों के 5.77 लाख बीएलए हैं, लेकिन 1.73 लाख बूथों पर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया चल रही है। बीते 17 नवंबर को एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। इसमें कुल 13.58 करोड़ मतदाता हैं। मतदाता सूची में अब नाम जोड़ने की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बीएलए को बूथों पर सक्रिय रखें, जिससे बाद में फर्जी वोट बनवाने के आरोप न लगाए जाएं। यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की कुल आबादी 16.16% है और अभी मतदाता सूची में 2.58 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए जाने हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1.67 करोड़ महिलाओं और 73 लाख फर्स्ट टाइम वोटरों के नाम जोड़े जाने हैं। बूथों पर विशेष अभियानों में लोगों की स्वत: भीड़ आ रही है।

सपा नेता बोले-वोट कटने से रोका, अब फर्जी रोकने में लगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और वोटर लिस्ट प्रक्रिया से जुड़े केके श्रीवास्तव कहते हैं कि एसआईआर में पार्टी ने वोट कटने से रोकने का काम किया और अब फर्जी वोट जोड़ने से रोकने के काम में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उनका निर्देश है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग जिन फर्जी वोटरों को जुड़वाने में लगा हुआ है, उसे रोकने का काम किया जाए। वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों को चिह्नित कर चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर धांधली की शिकायत की जाए।

यूपी कांग्रेस कनेक्ट सेंटर के चेयरमैन मनीष हिंदवी कहते हैं कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। इसके अलावा गलत लोगों के नाम न जुड़ें। वह कहते हैं कि यह प्रक्रिया जिले-जिले में हो रही है। वह कहते हैं कि इसके अलावा https://iamvoterakshak.in/ से हम वोट रक्षक भी बना रहे हैं। इस वेबसाइट पर लोग स्वयं को पंजीकृत कर रहे हैं।

संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आंकड़ों की नजर में -ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल मतदाता - 13.58 करोड़

- मतदाता सूची में नाम जुड़ना बाकी हैं - 2.58 करोड़

- महिलाएं जिनके नाम वोटर जुड़ना बाकी हैं - 1.67 करोड़

- फर्स्ट टाइम वोटर जिनके नाम जुड़ना बाकी हैं - 73 लाख