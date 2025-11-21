Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPolitical demolition in Varanasi, Akhilesh Yadav lashes out at Yogi government over Dal Mandi
बनारस में राजनीतिक डेमोलिशन, दालमंडी को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

बनारस में राजनीतिक डेमोलिशन, दालमंडी को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

संक्षेप:

वाराणसी के दालमंडी मेंं चौड़ीकरण को लेकर हो रही तोड़फोड़ को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव  ने राजनीतिक डेमोलिशन करार दिया है। उन्होंने कहा कि दालमंडी के बूथों से भाजपा को वोट नहींं मिलता इसलिए तोड़फोड़ हो रही है।

Fri, 21 Nov 2025 02:26 PMYogesh Yadav वाराणसी संवाददाता
वाराणसी के दालमंडी में मकान तोड़े जाने और चोड़ीकरण परियोजना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे “राजनीतिक डेमोलिशन” करार देते हुए कहा कि दालमंडी में भाजपा कभी जीतती नहीं, इसलिए यहां बदले की भावना से तोड़फोड़ कराई जा रही है। बनारस के कई बूथों का प्रिंट दिखाते हुए अखिलेश ने कहा कि बूथ देखिए तो दालमंडी में कभी भाजपा को वोट नहीं मिले। यहां वोट नहीं मिलते इसलिए यहां तोड़फोड़ हो रही है।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले दूसरों को दुख-तकलीफ देने वाले लोग हैं। भाजपा को लोगों की दुकानें छीनने का अधिकार किसने दिया है। नकारात्मक सोच वाले कुदरत के फैसले से बच कर रहें। किसी दिन पूरी राजनीति उनकी ढह जाएगी। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में हमने देखा कि अकबरनगर को पूरा धराशायी कर दिया। लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई लोगों के मकान दुकान को अवैध घोषित करके कुछ हासिल नहीं होने देंगे। भाजपा वाले नक्शा पास कराने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है क्या?

कहा कि इस सरकार ने अपनी जमीन अधिगृहित किया तो खूब मुआवजा लिया। मनचाहा मुआवजा लिया गया। इस बात को सदन में भी कहा था। जैसा मुआवजा आपने अपने जमीन का लिया, इन्हें भी वैसा ही मुआवजा दे दो। अखिलेश ने दावा किया कि सपा सरकार में बनारस के लिए मेट्रो का डीपीआर तैयार था। हमने लखनऊ-कानपुर में मेट्रो चला दी, अगर बनारस में यह लोग मेट्रो बना देते तो दालमंडी को तोड़ना नहीं पड़ता।

अधिकारियों को इशारों में चेताया

दालमंडी में तोड़फोड़ को अंजाम दे रहे अधिकारियों को इशारों में चेताते हुए कहा कि महाराजगंज को याद कीजिए, क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों से वसूली की जाए। यहां भी यही होगा, आज नहीं तो कल होगा। सब नोट हो रहा है। कुछ हमारे यहांं नोट हुआ है। कुछ कुदरत के पास नोट हो रहा है। कहा कि हम लोगों ने फैसला ले लिया, इनके लिए कुछ करेंंगे।

उन्होंने योगी सरकार को अभी तक की सबसे करप्ट सरकार बताया और कहा कि यह सरकार जाने वाली है। बिहार में जीतने की बात पर कहा कि जीतने से क्या होता है? सिकंदर भी जीतकर अमर नहीं हुआ था। आप लोगों को दुख-तकलीफ दे रहे हो, थाने बुला रहे हो। अखिलेश ने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र कर कहा कि तब भी इनके साथ चुनाव आयोग था, फिर भी सपा जीती।

अखिलेश के साथ दालमंडी के कई दुकानदार भी मौजूद थे। उन लोगों ने भी आपबीती सुनाई। अखिलेश ने दुकानदारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अखिलेश ने चेतावनी दी कि जनता अब जाग गई है और आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा कि अयोध्या में कारोबारियों और आम लोगों ने ही भाजपा को हराया था।