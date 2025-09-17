लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद सियासी तकरार, मेयर-विधायक आमने-सामने, दोनों में कहासुनी

राजधानी लखनऊ में कैसरबाग हादसे के बाद सियासी तकरार हो गई। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौके पर पहुंची। दोनों आमने-सामने आ गए और कहासुनी हो गई।

लखनऊ में कैसरबाग मछली मंडी में मंगलवार को भारी-भरकम पीपल का पेड़ गिरने से हुए हादसे के बाद मौके पर नेताओं का जमावड़ा लगा। सबसे पहले उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उनके जाने के बाद क्षेत्रीय सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौके पर पहुंची।हादसे के बीच दोनों नेताओं में आमने-सामने कहासुनी हो गई।

विधायक रविदास मेहरोत्रा ने महापौर से सवाल किया कि उन्होंने इस पेड़ को लेकर कई बार पत्र लिखा था, लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर महापौर ने जवाब दिया कि यह पेड़ नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि इसकी जिम्मेदारी वन विभाग की है। महापौर ने कहा कि पेड़ काटने और अनुमति देने का अधिकार भी वन विभाग के पास ही है।

जैसे ही दोनों नेताओं के बीच यह बहस छिड़ी, उनके समर्थक भी नारेबाजी और हल्ला करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख महापौर ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद महापौर अपने समर्थकों के साथ एक ओर चली गईं और विधायक रविदास मेहरोत्रा भी अपने लोगों के साथ बाहर निकल गए।