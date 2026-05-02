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यूपी में महिला आरक्षण पर सियासी रण, लखनऊ में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस, पंकज चौधरी भी हुए शामिल

May 02, 2026 07:32 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संशोधन) बिल को लेकर भाजपा का विपक्ष के प्रति आक्रोश जारी है। इन दिनों यूपी में इसको लेकर खासी सियासत छिड़ी है। भाजपा सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रही है।

यूपी में महिला आरक्षण पर सियासी रण, लखनऊ में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस, पंकज चौधरी भी हुए शामिल

UP BJP: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संशोधन) बिल को लेकर भाजपा का विपक्ष के प्रति आक्रोश जारी है। इन दिनों यूपी में इसको लेकर खासी सियासत छिड़ी है। भाजपा सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रही है। शनिवार की शाम भाजपा ने लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संशोधन) बिल को लेकर महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली, जो लोकभवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। भाजपा ने सदन में बिल गिरने के बाद सड़क पर विपक्षी दलों को घेरने की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत लखनऊ और पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दो बड़े कार्यक्रम कर चुकी है।

लखनऊ में बीते दिनों निकाली गई जनाक्रोश महिला पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनकी सरकार के मंत्री पांच कालिदास मार्ग से विधानसभा तक पैदल चले थे। इसके साथ ही प्रदेश के जिलों में भी यह यात्राएं निकाली जा रही हैं। पार्टी की लखनऊ महानगर इकाई के तत्वावधान में शनिवार रात्रि करीब आठ बजे से होने वाले मशाल जुलूस कार्यक्रम में हजारों महिलाएं शामिल होंगी, जो हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्षी दलों को घेरेंगी। शनिवार को लखनऊ में निकली गई मशाल जुलूस रैली को देखते हुए हजरतगंज के आसपास क्षेत्रों में डायवर्जन लागू कर दिया गया है।

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इस रास्ते से जा सकेंगे वाहन

लालबत्ती चौराहा से कटाईपुल चौराहा, शहीदपथ, कमता तिराहा होकर जाएंगे वाहन
केकेसी तिराहा, बर्लिंगटन चौराहा, कैसरबाग चौराहा की ओर से जाया जा सकेगा
पार्क रोड से सिकन्दरबाग चौराहा, चिरैयाझील चौराहा की ओर से होकर जा सकेंगे
समतामूलक चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर होकर डालीगंज चौराहा होते हुए वाहन जाएंगे
ग्रीन कारिडोर, डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग व चारबाग जा सकेंगे
बन्दरियाबाग, गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा व समतामूलक चौराहे से वाहन जाएंगे
रोडवेज और सिटी बसें इस रास्ते जाएंगी
रोडवेज व सिटी बसें सुशीला स्मृतिका, ग्रीन कारिडोर होकर डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग व चारबाग को जा सकेंगी
रोडवेज व सिटी बसें लोको चौराहा, कैंट, कटाईपुल चौराहा होकर गोमतीनगर, सुशांत गोल्फ सिटी की ओर जा सकेंगी
रोडवेज व सिटी बसें समतामूलक चौराहा, ग्रीन कारिडोर से डालीगंज चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग, चारबाग व चौक को जा सकेंगी
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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