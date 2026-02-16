Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पालिटिकल बातें कीं तो मैं भी रायता फैला दूंगा…सपा पर भड़के ब्रजेश पाठक, अवधी भाषा में बोला हमला

Feb 16, 2026 08:46 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में सपा सदस्यों को जमकर आड़े हाथों लिया। अव्वल तो उन्होंने अवधी भाषा में अपनी पूरी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को उच्चस्तर की स्वास्थ्य से‌वाएं दी जा रही हैं।

पालिटिकल बातें कीं तो मैं भी रायता फैला दूंगा…सपा पर भड़के ब्रजेश पाठक, अवधी भाषा में बोला हमला

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में सपा सदस्यों को जमकर आड़े हाथों लिया। अव्वल तो उन्होंने अवधी भाषा में अपनी पूरी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को उच्चस्तर की स्वास्थ्य से‌वाएं दी जा रही हैं। सपा सदस्यों पर हमला बोलते हुए कड़े लहजे में कहा कि अगर सपा सदस्य पालिटिकल बातें करेंगे तो मैं भी फिर 2017 के पहले की बातों को लेकर रायता फैला दूंगा।

हुआ यूं कि प्रश्न प्रहर में सपा के सदस्यों ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल किए। इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य डा. आरके वर्मा ने आशा वर्करों की समस्याओं को उठाते हुए शेर-ओ-शायरी कर दी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। इस पर ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अपना लिया। उन्होंने कहा कि सपा के सदस्य सीधे सीधे सवाल करें। अगर पालिटिकल बातें करेंगे तो वह पालिटीकल बातों का पूरा रायता फैला देंगे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ हैं। अवधी भाषा में बोले: इनकी सरकार चार दायें बनी रही तब कबहू न सोचिन..इनकी सरकार मा मानदेय 1000 रुपये रहा।

ये भी पढ़ें:विपक्ष से सदाचार की उम्मीद करना बेवकूफी है, सपा के हंगामे पर जमकर बरसे सीएम योगी

मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही सपा

सपा पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हमरी भाजपा सरकार बनते ही मानदेय दुई हजार(2000) किया गया। अब उधर बैठ गए हैं तो याद आए रही है। उन्होंने कहा की सीएचसी पर आशा वर्कर के रहन की पूरी व्यवस्था कै दीन गई है। इनकी परेशानी यू नहीं है कि जुगाड़ लगाने में लगे रहते हैं कि सत्ता में आए जाएं। कुछ नहीं होए वाला। वर्ष 2027 में चुनाव होई तौ जितने हौ उतने भी नहीं बच पइहो..। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना है। यह वर्ष 2017 से पहले की फिल्मी कहानी दोहरा रहे हैं। बोले-मैं आशा वर्कर के प्रतिनिधिमंडल से लगातर संपर्क में रहता हूं। अब आशा वर्करों को छुट्टी देने का भी इंतजाम कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:इन वर्करों का मानदेय बढ़ाएगी यूपी सरकार, वृद्धा पेंशन को लेकर भी घोषणा

केशव बोले-अखिलेश ने चुपके से लगवाई वैक्सीन

विधान परिषद में सपा द्वारा काम रोको प्रस्ताव के तहत प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल बताए जाने का नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने जमकर प्रतिवाद किया। केशव ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान इसकी वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जान बची थी, उस वैक्सीन का पहले तो इनके नेता अखिलेश यादव विरोध करते रहे लेकिन बाद में चुपके से वैक्सीन लगवा आए। ऐसा ही राहुल गांधी ने भी किया। केशव प्रसाद ने कहा कि अगर सपा सदस्य चाहें तो वे इसका फोटो तक उपलब्ध करा सकते हैं। इस पर सपा सदस्य मुकुल यादव ने कहा कि वह फोटो उन्हें भी दिखाया जाए क्योंकि वे स्वयं और उनके नेता ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है।

ये भी पढ़ें:यूपी तकनीकी, भरोसा और बदलाव की त्रिवेणी, विधान परिषद में बोले सीएम योगी

गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए संवेदनशील भाजपा सरकार

केशव ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए संवेदनशील है। आयुष्मान भारत और राज्य की योजनाओं से बड़ी आबादी को मुफ्त या सस्ती इलाज सुविधा मिल रही है। उन्होंने “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सभी नागरिकों के लिए हैं, और बिना किसी भेदभाव हर व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिन जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेजों में विलय हुआ है, उनके अलावा पीएचसी, सीएचसी और अन्य जिला अस्पतालों में सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। जहां एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्र की साझेदारी से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Brajesh Pathak UP Sarkar UP Vidhan Sabha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;