यूपी के इस जिले में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी के लिए डीसीपी से लेना होगा परमिशन
यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 16 अगस्त तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इसके पीछे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्योहार के साथ ही विधानसभा के सत्र पर सुरक्षा व्यवस्था को कारण बताया गया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल 16 अगस्त तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके पीछे अगले एक हफ्ते में पड़ने वाले रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों और विधानसभा के सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रखने को कारण बताया गया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहारों और विधानसभा सत्र की तैयारियों को देखते हुए 16 अगस्त तक छुट्टियां रद्द की गई हैं। इसमें आदेश में यह भी लिखा है कि आपात परिस्थितियों में केवल डीसीपी की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी।फैसला सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए लिया गया है।
गौरतलब है कि रक्षाबंधन का त्योहार इसी हफ्ते नौ अगस्त को पड़ रहा है। जन्माष्टमी अगले हफ्ते 16 अगस्त को है। योगी सरकार ने इस साल जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने के लिए पुलिस थानों को विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। इससे पहले भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की गई थी। उस समय छुट्टी पर चल रहे पुलिस वालों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने के निर्देश भी दिए गए थे। तब यह भी कहा गया था कि कोई भी अधिकारी अब अपने स्तर से छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जा सकती है और इसके लिए सिर्फ संबंधित पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।