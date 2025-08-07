यूपी के इस जिले में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी के लिए डीसीपी से लेना होगा परमिशन

यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल 16 अगस्त तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके पीछे अगले एक हफ्ते में पड़ने वाले रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों और विधानसभा के सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रखने को कारण बताया गया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहारों और विधानसभा सत्र की तैयारियों को देखते हुए 16 अगस्त तक छुट्टियां रद्द की गई हैं। इसमें आदेश में यह भी लिखा है कि आपात परिस्थितियों में केवल डीसीपी की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी।फैसला सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए लिया गया है।