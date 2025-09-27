policemen with ak 47 were seen roaming the streets of lucknow in civil dress they had come to the capital from kannauj लखनऊ की सड़क पर घूमते दिखे AK-47 धारी पुलिसवाले निकले, कन्नौज से इसलिए आए थे राजधानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspolicemen with ak 47 were seen roaming the streets of lucknow in civil dress they had come to the capital from kannauj

लखनऊ की सड़क पर घूमते दिखे AK-47 धारी पुलिसवाले निकले, कन्नौज से इसलिए आए थे राजधानी

लखनऊ में एके-47 के साथ तीन लोग रात में सड़क पर घूमते दिखाई दिए। इन्हें यूं अत्याधुनिक हथियार के साथ घूमते देख क्षेत्र के लोग शंका में पड़ गए। तीनों में से किसी ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। सादे कपड़ों की वजह से कोई यह नहीं सोच पाया कि यह पुलिसवाले हैं।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊSat, 27 Sep 2025 02:18 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ की सड़क पर घूमते दिखे AK-47 धारी पुलिसवाले निकले, कन्नौज से इसलिए आए थे राजधानी

यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़क पर एके-47 के साथ घूमते दिखे तीन लोग पुलिसवाले निकले। राजधानी के ठाकुरगंज के न्यू हैदराबाद इलाके में इन तीनों के एके-47 राइफल के साथ घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रात को मोहल्ले में इन लोगों को घूमते देख स्थानीय लोग भी दहशत में रहे। बाद में पता चला कि यह पुलिस की ही टीम थी जो कन्नौज से आई थी। टीम सादे कपड़ों में किसी अभियुक्त की तलाश कर रही थी। स्थानीय पुलिस ने भी पूछे जाने पर ऐसा ही दावा किया है।

शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में एके-47 के साथ तीन लोग घूमते दिखाई दिए। इन्हें यूं अत्याधुनिक हथियार के साथ घूमते देख क्षेत्र के लोग शंका में पड़ गए। तीनों में से किसी ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। सादे कपड़ों की वजह से कोई यह नहीं सोच पाया कि यह पुलिसवाले हैं। बाद में स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली। जांच में पता चला कि वायरल हो रहा वीडियो ठाकुरगंज क्षेत्र के न्यू हैदराबाद इलाके का है। वीडियो में दिख रहे लोग कुछ घरों पर दस्तक देकर जांच पड़ताल करते भी देखे गए।

ये भी पढ़ें:बरेली बवाल में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, सीतापुर जेल भेजने की तैयारी

उनके पास एके-47 राइफल थी। एके-47 के साथ तीनों लोगों के यूं घूमने का क्या उद्देश्य है यह किसी की समझ में नहीं आया। तीनों सादे कपड़ों में घूम रहे थे। उन्हें देखकर स्थानीय लोग कुछ घबरा भी गए। उन्होंने अपने स्तर पर यह अंदाज लगाने की कोशिश की आखिर ये तीनों लोग हैं कौन हैं। इसी बीच किसी ने तीनों का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।

ये भी पढ़ें:कौन था जुबैर अहमद? UP से बंगाल तक नेटवर्क; STF के हाथों कुख्यात पशु तस्कर का अंत

क्या बोली पुलिस

ठाकुरगंज थाने के इंस्पेक्टर का कहना है कि वायरल वीडियो के बारे में जांच पड़ताल की गई है। इस पड़ताल में पता चला है कि कन्नौज जिले की पुलिस टीम किसी अभियुक्त की तलाश में यहां आई हुई थी। उसमें एक सीओ और कुछ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। यह टीम किसी अभियुक्त की तलाश कर रही थी। उसी की तलाश में ये क्षेत्र में घूम रही थी। पुलिस से सच्चाई जानने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत महसूस की।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |