लखनऊ की सड़क पर घूमते दिखे AK-47 धारी पुलिसवाले निकले, कन्नौज से इसलिए आए थे राजधानी

यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़क पर एके-47 के साथ घूमते दिखे तीन लोग पुलिसवाले निकले। राजधानी के ठाकुरगंज के न्यू हैदराबाद इलाके में इन तीनों के एके-47 राइफल के साथ घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रात को मोहल्ले में इन लोगों को घूमते देख स्थानीय लोग भी दहशत में रहे। बाद में पता चला कि यह पुलिस की ही टीम थी जो कन्नौज से आई थी। टीम सादे कपड़ों में किसी अभियुक्त की तलाश कर रही थी। स्थानीय पुलिस ने भी पूछे जाने पर ऐसा ही दावा किया है।

शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में एके-47 के साथ तीन लोग घूमते दिखाई दिए। इन्हें यूं अत्याधुनिक हथियार के साथ घूमते देख क्षेत्र के लोग शंका में पड़ गए। तीनों में से किसी ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। सादे कपड़ों की वजह से कोई यह नहीं सोच पाया कि यह पुलिसवाले हैं। बाद में स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली। जांच में पता चला कि वायरल हो रहा वीडियो ठाकुरगंज क्षेत्र के न्यू हैदराबाद इलाके का है। वीडियो में दिख रहे लोग कुछ घरों पर दस्तक देकर जांच पड़ताल करते भी देखे गए।

उनके पास एके-47 राइफल थी। एके-47 के साथ तीनों लोगों के यूं घूमने का क्या उद्देश्य है यह किसी की समझ में नहीं आया। तीनों सादे कपड़ों में घूम रहे थे। उन्हें देखकर स्थानीय लोग कुछ घबरा भी गए। उन्होंने अपने स्तर पर यह अंदाज लगाने की कोशिश की आखिर ये तीनों लोग हैं कौन हैं। इसी बीच किसी ने तीनों का कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।