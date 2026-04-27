यूपी : बारात में बग्गी का विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिसवालों पर हमला, फाड़ दी वर्दी
बारात में बग्गी वाले से रुपयों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि काम हो जाने के बाद बग्गीवाले को तय रुपए नहीं दिए जा रहे थे। किसी ने डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही तीन पुलिसवाले मौके पर पहुंचे। लेकिन बारात में उग्र लोगों ने उल्टे उन्हें ही निशाना बना लिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बारात में बग्गी वाले को रुपए देने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे पुलिसवालों को भीड़ की बदसलूकी और मारपीट का शिकार बनना पड़ा। आरोप है कि झगड़ा सुलझाने पहुंचे तीन पुलिसवालों पर लोगों ने हमला बोल दिया। उनके साथ धक्कामुक्की की और उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के दो कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे किसी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
घटना, शाहजहांपुर के मदनपुर क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां सोमवार को हैदलपुर गांव में एक बारात आई थी। बारात में बग्गी वाले से रुपयों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि काम हो जाने के बाद बग्गीवाले को तय रुपए नहीं दिए जा रहे थे। विवाद के दौरान ही किसी ने डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही तीन पुलिसवाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने विवाद सुलझाने की कोशिश की लेकिन बारात में उग्र लोगों ने उल्टे उन्हें ही निशाना बना दिया। देखते ही देखते पुलिसवालों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की जाने लगी। आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने पुलिसवालों की वर्दी तक फाड़ दी।
पुलिसवालों के साथ बदसलूकी की सूचना पर हरकत में आई फोर्स मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मदनपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भी पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आ चुका है। इसके पहले तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ के पास होटल के सामने भी पुलिस पर हमले की खबर आई थी।
पुलिस का कहना है कि बारात में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है। लोग हैरान हैं कि कैसे बारातियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लोगों का कहना है कि मामले में जांच के बाद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें