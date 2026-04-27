यूपी : बारात में बग्गी का विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिसवालों पर हमला, फाड़ दी वर्दी

बारात में बग्गी वाले से रुपयों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि काम हो जाने के बाद बग्गीवाले को तय रुपए नहीं दिए जा रहे थे। किसी ने डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही तीन पुलिसवाले मौके पर पहुंचे। लेकिन बारात में उग्र लोगों ने उल्टे उन्हें ही निशाना बना लिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बारात में बग्गी वाले को रुपए देने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे पुलिसवालों को भीड़ की बदसलूकी और मारपीट का शिकार बनना पड़ा। आरोप है कि झगड़ा सुलझाने पहुंचे तीन पुलिसवालों पर लोगों ने हमला बोल दिया। उनके साथ धक्कामुक्की की और उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के दो कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे किसी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

घटना, शाहजहांपुर के मदनपुर क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां सोमवार को हैदलपुर गांव में एक बारात आई थी। बारात में बग्गी वाले से रुपयों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि काम हो जाने के बाद बग्गीवाले को तय रुपए नहीं दिए जा रहे थे। विवाद के दौरान ही किसी ने डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही तीन पुलिसवाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने विवाद सुलझाने की कोशिश की लेकिन बारात में उग्र लोगों ने उल्टे उन्हें ही निशाना बना दिया। देखते ही देखते पुलिसवालों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की जाने लगी। आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने पुलिसवालों की वर्दी तक फाड़ दी।

पुलिसवालों के साथ बदसलूकी की सूचना पर हरकत में आई फोर्स मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मदनपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भी पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आ चुका है। इसके पहले तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ के पास होटल के सामने भी पुलिस पर हमले की खबर आई थी।