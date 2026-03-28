यहां पुलिसवाले चला रहे थे गांजा तस्करी गिरोह, बेईमानी के धंधे में बेईमानी से खुली पोल

आठ फरार आरोपियों जिनमें दो सिपाही हैं, की तलाश में पुलिस की बिहार से लेकर गोरखपुर तक छापेमारी जारी है। बेईमानी के धंधे में बेईमानी के चलते इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुशीनगर के विशुनपुरा थाने के जंगल नौगांवा निवासी सुंदरलाल निषाद से 2.85 लाख की लूट की घटना सामने आई थी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के चंदरपुर यूपी पुलिस के चार कांस्टेबलों के गांजा तस्करी गिरोह में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मामले में दो सिपाहियों समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आठ फरार आरोपियों जिनमें दो सिपाही हैं, की तलाश में पुलिस की बिहार से लेकर गोरखपुर तक छापेमारी जारी है। बेईमानी के धंधे में बेईमानी के चलते इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बीते दिनों कुशीनगर के ही विशुनपुरा थाने के जंगल नौगांवा निवासी सुंदरलाल निषाद से 2.85 लाख की लूट की घटना सामने आई थी। पुलिस की जांच में शिकायतकर्ता शातिर गांजा तस्कर निकला। पता चला कि उसने गांजा तस्करी गिरोह में शामिल चार पुलिसकर्मियों से रकम छुपाने के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों की मदद से लूट की झूठी कहानी रची थी।

मामला खुलने के बाद गांजा तस्करी का गिरोह चला रहे चार सिपाहियों समेत 12 लोगों पर रामकोला थाने में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस ने दो सिपाहियों समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब पुलिस की पांच टीमें दो सिपाही समेत आठ गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए बिहार से लगायत पश्चिमी यूपी तक छापेमारी कर रही हैं। पुलिस लगातार सभी गांजा तस्करों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही कस्बा निवासी सुंदरलाल निषाद पुत्र रामायण निषाद ने पिछले 20 मार्च को 2.85 लाख रूपये की फर्जी लूट की सूचना दिया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि फर्जी लूट में शामिल बदमाशों समेत वादी गांजा तस्कर हैं। प्रभारी निरीक्षक रामकोला धनवीर सिंह ने पिछले 25 मार्च को कुशीनगर में तैनात सिपाही सूरज गिरि बाबा, विनोद गुप्ता, जीतेंद्र पाल व निजेश यादव के अलावा वादी सुंदरलाल पुत्र रामायण निषाद निवासी जंगल नौगांवा टौला खौरा विशुनपुरा, उसका मामा सुरेश यादव पुत्र हरिश्चंद्र यादव निवासी मंगलपुर टोला मनयिता गुलरिया गोरखपुर, मनोज बिंद निवासी रूपही टांड बेतियाह बिहार, रणजीत यादव उर्फ राहुल पुत्र प्रहलाद यादव निवासी रावतगंज कैंपियरगंज गोरखपुर, पंकज पुत्र इंद्रकमल पासवान निवासी जिंदापुर पीपीगंज गोरखपुर, रत्नेश राय पुत्र शुग्गन राय निवासी बीबीपुर दोहरीघाट मऊ, दीपू भारती पुत्र अनिरुद्ध निवासी जंगल कौड़िया पीपीगंज गोरखपुर, धीरज पुत्र अलोक निवासी राहुखोर कैंपियरगंज गोरखपुर समेत कुल 12 लोगों पर गांजा तस्करी का केस दर्ज हुआ था।

उसी दिन पुलिस ने सिपाही सूरज, विनोद के अलावा सुंदरलाल व सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की टीमें गोरखपुर, बिहार समेत पश्चिमी यूपी के मेरठ, मऊ व मुरादाबाद तक पुलिस ने दबिश देकर गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में जुटी है। एसपी ने चारों सिपाहियों को निलंबित करते एएसपी को जांच सौंपा है।