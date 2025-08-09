policemen hid this information of villagers from officers so suspended fir lodged against 50 people पुलिसवालों ने अफसरों से छिपाई गांववालों की ये बात, एसओ सस्पेंड; 50 लोगों पर एफआईआर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newspolicemen hid this information of villagers from officers so suspended fir lodged against 50 people

पुलिसवालों ने अफसरों से छिपाई गांववालों की ये बात, एसओ सस्पेंड; 50 लोगों पर एफआईआर

गांववालों ने एक मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने करीब डेढ़ घंटे तक मंदबुद्धि को यातनाएं दीं। मौके पर पहुंच पुलिस ने मंदबुद्धि युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। युवक की पिटाई की जानकारी गजरौला थाने के एसओ ने अफसरों को नहीं दी।

Ajay Singh संवाददाता, पीलीभीतSat, 9 Aug 2025 10:20 AM
यूपी के पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र के बिठौरा कला में गुरुवार रात ग्रामीणों ने एक मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने करीब डेढ़ घंटे तक मंदबुद्धि को यातनाएं दीं। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंच पुलिस ने मंदबुद्धि युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। युवक की पिटाई की जानकारी गजरौला थाने के एसओ ने अफसरों को नहीं दी। पिटाई की वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। एसपी ने लापरवाह एसओ को तत्काल निलंबित कर दिया। इधर, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

थाना गजरौला क्षेत्र के बिठौरा कला में गुरुवार रात दो बजे ग्रामीणों ने एक मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर पकड़ लिया। ग्रामीणों ने युवक को खंभे से बांधकर डंडों से पिटाई कर दी। युवक बुरी तरह घायल हो गया। वह ग्रामीणों से गुहार लगाता रहा। भीड़ ने उसकी एक न सुनी। ग्रामीणों का कहना है कि युवक दोपहर पड़ोस के गांव खागसराय के पास घूम रहा था।

रात में बिठौरा कला में चोरी करने के मकसद से आ गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस और गजरौला थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम राजू, थाना जहानाबाद के गांव दलेलगंज का रहने वाला बताया।

पुलिस ने युवक के परिजनों को भी बुलाया। परिजनों ने पुलिस को युवक के मानसिक बीमार होने और इलाज चलने की जानकारी दी। एसपी अभिषेक यादव ने गजरौला पुलिस को युवक की पिटाई करने वालों को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही गजरौला थाने के एसओ जगदीप सिंह मलिक को निलंबित कर दिया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

