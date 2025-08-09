दुकानदार से बेवजह उलझे पुलिसवाले, वीडियो बना रहे बेटों को भी दौड़ाकर पीटा; ऐक्शन में आए एसपी

गुरुवार रात शम्शुद्दीन अपने बेटों शाकिब और शहादत के साथ दुकान पर बैठे थे। रात में करीब 11 बजे अचानक एक कार उनकी दुकान के आगे आकर रुकी। जिसमें 4 लोग सवार थे। आरोप है कि चारों शराब के नशे में धुत थे। खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए रौब झाड़ रहे थे।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार में सवार होकर पहुंचे चार पुलिस कर्मियों ने नशे की हालत में दुकानदार के साथ बेवजह मारपीट की। वीडियो बनाने पर बेटों को भी बीच सड़क दौड़ाकर पीटा। आरोपी पुलिस कर्मी रजबपुर थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। जानकारी पर एसपी ने सीओ सिटी को जांच कर रिपोर्ट तलब कर ली है। थाना क्षेत्र के गांव शकरपुर निवासी शम्शुद्दीन की हाईवे किनारे दुकान है। मामले में प्रथमदृष्टया सामने आई जानकारियों के आधार पर एसपी ने ऐक्शन लिया है। दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में पता चला कि एक दरोगा और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

पिता के साथ पुलिसवालों की ज्यादती देख बेटे ने विरोध किया। इसके बाद पुलिसवाले शम्शुद्दीन के बेटे के पीछे पड़ गए। पुलिसवालों ने शम्शुद्दीन के बेटे शाकिब को पकड़ लिया। उसकी भी बेरहमी से पिटाई करने लगे। पिता और एक भाई को पुलिस से पिटता देख शम्शुद्दीन के दूसरे बेटे शहादत ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पुलिसवालों ने उसे वीडियो बनाते देखा तो उसे भी पकड़ लिया। पुलिसवालों ने शहादत को गिरा-गिरा कर पीटा। पिता और दो बेटों के साथ पुलिस की इस ज्यादती को जिसने भी जाना, वो पुलिसवालों की आलोचना करने लगा। मामले की जानकारी पुलिस के आला अफसरों के पास भी पहुंची। इसके बाद ऐक्शन शुरू हुआ।