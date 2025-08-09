policemen got into an unnecessary fight with shopkeeper chased beat his sons who were making a video sp came into action दुकानदार से बेवजह उलझे पुलिसवाले, वीडियो बना रहे बेटों को भी दौड़ाकर पीटा; ऐक्शन में आए एसपी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspolicemen got into an unnecessary fight with shopkeeper chased beat his sons who were making a video sp came into action

दुकानदार से बेवजह उलझे पुलिसवाले, वीडियो बना रहे बेटों को भी दौड़ाकर पीटा; ऐक्शन में आए एसपी

गुरुवार रात शम्शुद्दीन अपने बेटों शाकिब और शहादत के साथ दुकान पर बैठे थे। रात में करीब 11 बजे अचानक एक कार उनकी दुकान के आगे आकर रुकी। जिसमें 4 लोग सवार थे। आरोप है कि चारों शराब के नशे में धुत थे। खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए रौब झाड़ रहे थे।

Ajay Singh संवाददाता, अमरोहाSat, 9 Aug 2025 02:51 PM
share Share
Follow Us on
दुकानदार से बेवजह उलझे पुलिसवाले, वीडियो बना रहे बेटों को भी दौड़ाकर पीटा; ऐक्शन में आए एसपी

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार में सवार होकर पहुंचे चार पुलिस कर्मियों ने नशे की हालत में दुकानदार के साथ बेवजह मारपीट की। वीडियो बनाने पर बेटों को भी बीच सड़क दौड़ाकर पीटा। आरोपी पुलिस कर्मी रजबपुर थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। जानकारी पर एसपी ने सीओ सिटी को जांच कर रिपोर्ट तलब कर ली है। थाना क्षेत्र के गांव शकरपुर निवासी शम्शुद्दीन की हाईवे किनारे दुकान है। मामले में प्रथमदृष्टया सामने आई जानकारियों के आधार पर एसपी ने ऐक्शन लिया है। दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में पता चला कि एक दरोगा और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

गुरुवार रात वह अपने बेटों शाकिब और शहादत के साथ दुकान पर बैठे थे। रात में करीब 11 बजे अचानक एक कार उनकी दुकान के आगे आकर रुकी। जिसमें चार लोग सवार थे। आरोप है कि चारों शराब के नशे में धुत थे। खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए रौब झाड़ रहे थे। चारों की शम्शुद्दीन से कहासुनी हो गई। चारों ने शम्शुद्दीन पर हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:बैंककर्मी ने बिछाया जाल, रेप के बाद ब्लैकमेल; यौन शोषण से अवसाद में छात्रा

पिता के साथ पुलिसवालों की ज्यादती देख बेटे ने विरोध किया। इसके बाद पुलिसवाले शम्शुद्दीन के बेटे के पीछे पड़ गए। पुलिसवालों ने शम्शुद्दीन के बेटे शाकिब को पकड़ लिया। उसकी भी बेरहमी से पिटाई करने लगे। पिता और एक भाई को पुलिस से पिटता देख शम्शुद्दीन के दूसरे बेटे शहादत ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पुलिसवालों ने उसे वीडियो बनाते देखा तो उसे भी पकड़ लिया। पुलिसवालों ने शहादत को गिरा-गिरा कर पीटा। पिता और दो बेटों के साथ पुलिस की इस ज्यादती को जिसने भी जाना, वो पुलिसवालों की आलोचना करने लगा। मामले की जानकारी पुलिस के आला अफसरों के पास भी पहुंची। इसके बाद ऐक्शन शुरू हुआ।

ये भी पढ़ें:MP प्रिया सरोज ने होने वाले पति रिंकू सिंह को दिया सरप्राइज, ग्राउंड पर पहुंचीं

क्या बोली पुलिस

एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि दुकानदार से की गई मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित ने सुबूत के तौर पर एक वीडियो भी दिया है। दोषी पुलिस कर्मियों पर निश्चित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |