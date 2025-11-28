Hindustan Hindi News
अनुकम्पा नियुक्ति वाले पुलिसकर्मी भी पाएंगे ट्रेनिंग पीरियड का वेतन, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अनुकम्पा नियुक्ति वाले पुलिसकर्मी भी पाएंगे ट्रेनिंग पीरियड का वेतन, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

संक्षेप:

हाईकोर्ट ने अनुकम्पा कोटे में नियुक्त सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन पाने का हक़दार माना है। कोर्ट ने इनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ते हुए पूरा वेतन देने का निर्देश दिया है।

Fri, 28 Nov 2025 09:56 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकम्पा कोटे में नियुक्त सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन पाने का हक़दार माना है। कोर्ट ने इनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ते हुए पूरा वेतन देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने रामचंद्र दुबे व 60 अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया है।

प्रयागराज जोन, नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जिलों में तैनात 2010/11 बैच के अनुकंपा कोटे के पुलिस सब इंस्पेक्टरों, इंस्पेक्टरों ने याचिका में मांग की कि उनकी प्रशिक्षण की अवधि सेवा में जोड़ते हुये वेतनवृद्धि की जाए और सातवें वेतन आयोग के समस्त लाभ एरियर के साथ दिए जाएं। कोर्ट ने अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक एवं स्थापना, डीजीपी हेडक्वार्टर को दो माह के भीतर आलोक कुमार सिंह व अन्य की अपील में हाईकोर्ट के आठ सितम्बर 2021 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश करने का निर्देश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याचियों के समकक्ष के अन्य दरोगाओं व इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि के वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। याचियों को प्रशिक्षण की अवधि में सिर्फ स्टाइपेंड दिया गया है। उनकी ट्रेनिंग की अवधि सेवा में नहीं जोड़ी गई है और न ही अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रशिक्षण अवधि को जोड़ते हुए दी गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौतम की दलील थी कि हाईकोर्ट ने आलोक कुमार सिंह व अन्य की विशेष अपील में विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सीधी भर्ती एवं मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती से चयनित दरोगाओं को भी प्रशिक्षण अवधि में वेतन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 29 मार्च 2022 के शासनादेश से याचियों के समकक्ष दरोगाओं एवं इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का वेतन प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है। इसके बाद भी याचियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

Dinesh Rathour

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
