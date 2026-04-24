Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिपाही ने चाचा को मार डाला; जमीन विवाद में सीने में गोली दागी; फिर थाने में खुद सरेंडर किया

Apr 24, 2026 03:05 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बिजनौर
share

आरोप है कि इसी को लेकर दोनों पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई। इस पर सिपाही शानेरजा ने अपने चचेरे भाई जावेद के साथ मिलकर तमंचे से इश्हाक के सीने पर गोली मार दी। जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी शानेरजा और जावेद फरार हो गए। शानेआलम ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

सिपाही ने चाचा को मार डाला; जमीन विवाद में सीने में गोली दागी; फिर थाने में खुद सरेंडर किया

बिजनौर के गांव दीदा नंगला में गुरुवार दोपहर हुए भूमि के विवाद में आबकारी विभाग में तैनात सिपाही ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर दौड़े और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सिपाही ने खुद ही शहर कोतवाली थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। गांव दीदा नंगला निवासी 50 वर्षीय इश्हाक का अपने भतीजों शानेरजा, जावेद से करीब 20 बीघा कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था।

दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ

शाने रजा आबकारी विभाग मेरठ में सिपाही पद पर तैनात है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार को शानेरजा की पत्नी निशा इश्हाक के मकान के पीछे कुएं की बोरिंग करा रही थी। इश्हाक और उसके परिजन इसका विरोध कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच सुबह मारपीट और पथराव भी हुआ था। निशा ने इसकी सूचना पति शाने रजा को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर के समय शाने रजा मेरठ से गांव पहुंचा और बोरिंग वही करने की बात कहने लगा।

सिपाही ने चाचा को मारी गोली

आरोप है कि इसी को लेकर दोनों पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई। इस पर सिपाही शानेरजा ने अपने चचेरे भाई जावेद के साथ मिलकर तमंचे से इश्हाक के सीने पर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी शानेरजा और जावेद फरार हो गए। घटना का पता लगते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल इश्हाक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:कानपुर में घर में घुसकर मर्डर; रिटायर्ड टीचर की पत्नी की हत्या कर लाखों लूटे
ये भी पढ़ें:रामपुर डबल मर्डर केस में भाजपा नेता को बड़ी राहत, अवधेश शर्मा समेत 8 आरोपी बरी

सिपाही ने थाने में खुद किया सरेंडर

शानेआलम ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने कहा कि गांव दीदा नगला इश्हाक को गोली मारने की सूचना मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना को अंजाम देने वाले शानेरजा ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गांव दीदा नगला इश्हाक को गोली मारने की सूचना मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नाबालिग लड़की की गला घोटकर हत्या, भाई बोला- सांप के काटने से हुई मौत, जांच शुरू

जमीन बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ था

घटना को अंजाम देने वाले शानेरजा ने थाने सरेंडर कर दिया। गांव दीदा नंगला निवासी चार भाई मुन्ने खां, बाबू खां, इशाक और कफील खां चार भाई थे। मुन्ने खां सबसे बड़े थे और उनका निकाह नहीं हुआ था। उनकी करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी। बाबू खां की भी मौत हो चुकी है। मुन्ने की मौत के बाद उसके हिस्से की पांच बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।