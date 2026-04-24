सिपाही ने चाचा को मार डाला; जमीन विवाद में सीने में गोली दागी; फिर थाने में खुद सरेंडर किया

आरोप है कि इसी को लेकर दोनों पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई। इस पर सिपाही शानेरजा ने अपने चचेरे भाई जावेद के साथ मिलकर तमंचे से इश्हाक के सीने पर गोली मार दी। जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी शानेरजा और जावेद फरार हो गए। शानेआलम ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

बिजनौर के गांव दीदा नंगला में गुरुवार दोपहर हुए भूमि के विवाद में आबकारी विभाग में तैनात सिपाही ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर दौड़े और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सिपाही ने खुद ही शहर कोतवाली थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। गांव दीदा नंगला निवासी 50 वर्षीय इश्हाक का अपने भतीजों शानेरजा, जावेद से करीब 20 बीघा कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था।

दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ शाने रजा आबकारी विभाग मेरठ में सिपाही पद पर तैनात है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार को शानेरजा की पत्नी निशा इश्हाक के मकान के पीछे कुएं की बोरिंग करा रही थी। इश्हाक और उसके परिजन इसका विरोध कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच सुबह मारपीट और पथराव भी हुआ था। निशा ने इसकी सूचना पति शाने रजा को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर के समय शाने रजा मेरठ से गांव पहुंचा और बोरिंग वही करने की बात कहने लगा।

सिपाही ने चाचा को मारी गोली आरोप है कि इसी को लेकर दोनों पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई। इस पर सिपाही शानेरजा ने अपने चचेरे भाई जावेद के साथ मिलकर तमंचे से इश्हाक के सीने पर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी शानेरजा और जावेद फरार हो गए। घटना का पता लगते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल इश्हाक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सिपाही ने थाने में खुद किया सरेंडर शानेआलम ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने कहा कि गांव दीदा नगला इश्हाक को गोली मारने की सूचना मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना को अंजाम देने वाले शानेरजा ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गांव दीदा नगला इश्हाक को गोली मारने की सूचना मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।