त्योहारों पर चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस की नजर, DGP ने अफसरों को दिए बाजार में पेट्रोलिंग बढ़ाने की निर्देश
त्योहारों को लेकर यूपी डीजीपी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को बाजारों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। त्योहारों को देखते हुए यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण सख्त नजर आए। डीजीपी ने दीपावली पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने शनिवार को वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज व छठ पूजा पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व थानाध्यक्षों को बाजारों में नियमित फुट पेट्रोलिंग का निर्देश दिया।
डीजीपी ने कहा कि प्रमुख बाजारों व मार्गों पर पुलिस की उपस्थिति नजर आए। शाम छह-सात बजे के बाद नियमित अंतराल पर पुलिस सायरन बजार अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराए। हर क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण कर उसके अनुरूप पुलिस बल तैनात किया जाए। फुट पेट्रोलिंग के दौरान अधिकारियों को स्थानीय दुकानदारों व लोगों से संवाद करने तथा उसकी वास्तविक समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश भी दिया।
गांव-मोहल्लों में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण पर सतर्कता बरतें
डीजीपी ने कहा कि सभी संवेदनशीलता क्षेत्रों व आपराधिक घटनाओं के लिहाज से चिह्नित हाट स्पॉट पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। बीट आरक्षी अपने क्षेत्र के गांवों व मोहल्लों में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण तथा तस्करी को लेकर खास सतर्कता बरतें। डीजीपी ने त्योहारों पर बेहतर यातायात प्रबंधन तथा जाम की समस्या के दृष्टिगत ट्रैफिक ड्यूटी का पुनर्गठन करने का निर्देश भी दिया। कहा कि प्रमुख मार्गों , बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए।
अलग स्थानों पर लगाई जाए पटाखों की बाजार
उन्होंने पटाखा बाजार की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें खुले व सुरक्षित स्थानों पर तथा मुख्य बाजार से अलग निर्धारित स्थानों पर लगाई जाए। बिना अस्थायी लाइसेंस के कहीं कोई दुकान न लगे और दुकानों पर पानी, रेत व अग्निशमन यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। प्रदेश में सभी अस्थायी पटाखा दुकानों तथा गोदामों की जल्द सघन जांच कराने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया। पिछले वर्षों में हुई घटनाओं की समीक्षा करते हुए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कराए जाए। अग्निशमन विभाग के कार्मियों को अलर्ट रखा जाए।
तस्करों के नेटवर्क को गहनता से खंगाला जाए
बैठक में एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि विवेचना व पुलिस कार्रवाई को केवल घटना के अनावरण तक सीमित न रखा जाए बल्कि संलिप्त गैंग के पूरे नेटवर्क, उसके विस्तार व अंतर-जनपदीय संबंधों की गहनता से जांच की जाए। मादक पदार्थों व असलहा तस्करों के पूरे नेटवर्क को गहनता से खंगाला जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। किसी गिरोह के व्यापक नेटवर्क की जानकारी एसटीएफ से साझा की जाए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।