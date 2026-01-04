नेहा राठौर की पोस्ट पर किन-किन लोगों ने किया लाइक-कमेंट? यूपी पुलिस करेगी तफ्तीश

Hindustan Hindi News
गायिका नेहा सिंह राठौर बहुचर्चित प्रकरण में हजरतगंज पुलिस अब दर्ज बयानों के आधार पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। विधिक राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

Jan 04, 2026 11:14 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
गायिका नेहा सिंह राठौर बहुचर्चित प्रकरण में हजरतगंज पुलिस अब दर्ज बयानों के आधार पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। विधिक राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस नेहा के खिलाफ इलेक्ट्रानिक और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कर रही है। साथ ही साइबर सेल की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से यह तय होगा कि जिन सोशल मीडिया और एक्स अकाउंट से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई भड़काऊ पोस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। साइबर सेल अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करेगी कि जिस अकाउंट से पोस्ट की गई थी उसका हैंडल नेहा ही चलाती थी। इसकी पुष्टि साइबर सेल की रिपोर्ट से होगी।

पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि वह उस पोस्ट को किन किन अकाउंट धारकों ने रिपोस्ट किया? किसने कमेंट और लाइक किया? इन सभी बिंदुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज कोतवाली में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा दु‌र्विजयगंज निवासी हिमांशु वर्मा, दुगावां के अर्जुन गुप्ता और रानीगंज के सौरभ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। इन तीनों के प्रार्थनापत्र उसी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिए गए थे।

नेहा के खिलाफ जारी हुए थे दो नोटिस

हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दो नोटिस जारी किए थे।इसके बाद भी नेहा अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थीं। पुलिस ने शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी थी। कोर्ट ने नेहा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। हजरतगंज पुलिस ने 15 दिन पू‌र्व भी नेहा को एक नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके बाद वह शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थीं। पुलिस ने नेहा के बयान दर्ज किए थे।

बीमारी के कारण हाजिर नहीं हुई थीं नेता

नेहा ने बताया था कि वह बीमारी के कारण अपना पक्ष रखने नहीं आ सकी थी। नेहा मूल रूप से अंबेडकर नगर के हीडी पकड़िया गांव की निवासी हैं। यहां सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती हैं। एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल ने बताया, दर्ज बयानों के आधार पर विशेषज्ञों से विधिक राय ली जाएगी। इसके साथ ही नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इलेक्ट्रानिक और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। साक्ष्यों और विधिक राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

