घर का नजारा देख दंग रह पुलिस, धड़ल्ले से जारी था देह का व्यापार; 3 महिलाओं के साथ पकड़ाए 2 युवक

छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। कुछ युवक फरार हो गए। इस दौरान दो आरोपित युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। अवैध देह व्यापार की आरोपित संचालिका और अन्य महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देह व्यापार के इस अड्डे पर बाहर से भी महिलाएं और लड़कियां पहुंचती थीं।

Ajay Singh संवाददाता, महाराजगंजMon, 11 Aug 2025 10:48 AM
यूपी के महाराजगंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहां शहर के एक मोहल्ले में धड़ल्ले से देह व्यापार चल रहा था। बाहर से भी लड़कियां और महिलाएं आती थीं। शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर रविवार की रात पुलिस ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई की। मौके पर पहुंची पुलिस घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। पुलिस को देखते ही वहां भी अफरातफरी मच गई। हर कोई अपना चेहरा छिपाने और बच निकलने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं और दो युवकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर सेक्स रैकेट का पूरा सच सामने लाने और इससे जुड़े लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने विधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

पुलिस को पास-पड़ोस के लोगों से देह व्यापार के इस अड्डे के बारे में जानकारी मिली थी। लोगों का कहना था की मोहल्ले के एक घर में सेक्स रैकेट चलने से पूरे मोहल्ले की बदनामी हो रही है। लोग इस स्थिति से परेशान थे। उनका कहना है कि इस घर में बाहर से भी महिलाएं आती थीं।

लोगों की शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने देह व्यापार के इस अड्डे पर छापेमारी का प्लान बनाया और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ही रविवार की रात पुलिस ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई की।

इस आपरेशन में कोतवाली पुलिस के साथ-साथ महिला पुलिस की टीम भी शामिल थी। छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। कुछ युवक फरार हो गए लेकिन दो आरोपित युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। अवैध देह व्यापार की आरोपित संचालिका और अन्य महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार रॉय ने बताया कि दो युवकों और तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें एक महिला संचालिका है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

