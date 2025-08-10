चालान के लिए बाइक का नंबर डालते ही पुलिस रह गई दंग, ऑन द स्पॉट लिया ये ऐक्शन

ई चालान शुरू हो गये हैं लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते। चौराहों पर सीसीटीवी, ट्रैफिक पुलिस या एआरटीओ द्वारा फोटो खींचकर चालान कर दिये जाते हैं। लोग चालान कराकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जमा नहीं कराते। परिणाम यह होता है कि चालान बढ़ते जाते हैं।

यूपी के मथुरा में एक बाइक के चालान के लिए नंबर डालते ही पुलिस दंग रह गई। बाइक पर पहले से इतने चालान पेंडिंग थे कि उनकी राशि बाइक की कुल कीमत के बराबर हो गई थी। बाइक की यह हकीकत सामने आने के बाद पुलिस ने ऑन द स्पॉट बाइक को चालान कर दिया। गाड़ी चला रहा शख्स पुलिस से अनुनय-विनय करता रह गया। पुलिस ने उसकी एक न सुनी और बाइक को सीज कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक बाइक पर इतने सारे चालान पेंडिंग होने की वजह क्या हो सकती है?

ई चालान शुरू हो गये हैं लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते। कारण चौराहों पर सीसीटीवी, ट्रैफिक पुलिस या एआरटीओ द्वारा फोटो खींचकर चालान कर दिये जाते हैं और लोग चालान कराकर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें जमा नहीं कराते। परिणाम यह होता है कि चालान बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को हुआ, जब एक बाइक को रोकने पर पता चला कि लगभग बाइक कीमत के बराबर बाइक पर चालान हो चुके हैं। उस पर 1.03 लाख के चालान पेडिंग हैं। पुलिस ने बाइक को सीज कर दिया है। इस बाइक पर इटावा का नंबर है।

एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर शनिवार दोपहर कस्बा सुरीर में इलाका पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। थानाध्यक्ष सुरीर अभय शर्मा पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी नौहझील की ओर से आ रहे पैशन बाइक सवार युवक को रोककर उससे बाइक के कागजात मांगे तो वह मौके पर कागजात नहीं दिखा सका। बाइक पर इटावा के नंबर थे। पुलिस के अनुसार जब बाइक सवार से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस बाइक को उसके भाई ने खरीदा है।