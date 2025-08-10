police was stunned as soon as number entered for bike challan took this action on the spot चालान के लिए बाइक का नंबर डालते ही पुलिस रह गई दंग, ऑन द स्पॉट लिया ये ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspolice was stunned as soon as number entered for bike challan took this action on the spot

चालान के लिए बाइक का नंबर डालते ही पुलिस रह गई दंग, ऑन द स्पॉट लिया ये ऐक्शन

ई चालान शुरू हो गये हैं लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते। चौराहों पर सीसीटीवी, ट्रैफिक पुलिस या एआरटीओ द्वारा फोटो खींचकर चालान कर दिये जाते हैं। लोग चालान कराकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जमा नहीं कराते। परिणाम यह होता है कि चालान बढ़ते जाते हैं।

Ajay Singh संवाददाता, मथुराSun, 10 Aug 2025 09:51 AM
share Share
Follow Us on
चालान के लिए बाइक का नंबर डालते ही पुलिस रह गई दंग, ऑन द स्पॉट लिया ये ऐक्शन

यूपी के मथुरा में एक बाइक के चालान के लिए नंबर डालते ही पुलिस दंग रह गई। बाइक पर पहले से इतने चालान पेंडिंग थे कि उनकी राशि बाइक की कुल कीमत के बराबर हो गई थी। बाइक की यह हकीकत सामने आने के बाद पुलिस ने ऑन द स्पॉट बाइक को चालान कर दिया। गाड़ी चला रहा शख्स पुलिस से अनुनय-विनय करता रह गया। पुलिस ने उसकी एक न सुनी और बाइक को सीज कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक बाइक पर इतने सारे चालान पेंडिंग होने की वजह क्या हो सकती है?

ई चालान शुरू हो गये हैं लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते। कारण चौराहों पर सीसीटीवी, ट्रैफिक पुलिस या एआरटीओ द्वारा फोटो खींचकर चालान कर दिये जाते हैं और लोग चालान कराकर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें जमा नहीं कराते। परिणाम यह होता है कि चालान बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को हुआ, जब एक बाइक को रोकने पर पता चला कि लगभग बाइक कीमत के बराबर बाइक पर चालान हो चुके हैं। उस पर 1.03 लाख के चालान पेडिंग हैं। पुलिस ने बाइक को सीज कर दिया है। इस बाइक पर इटावा का नंबर है।

ये भी पढ़ें:अब गोरखपुर से दिल्ली के लिए 4 अमृत भारत, छपरा-बाराबंकी रूट की ये ट्रेनें निरस्त

एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर शनिवार दोपहर कस्बा सुरीर में इलाका पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। थानाध्यक्ष सुरीर अभय शर्मा पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी नौहझील की ओर से आ रहे पैशन बाइक सवार युवक को रोककर उससे बाइक के कागजात मांगे तो वह मौके पर कागजात नहीं दिखा सका। बाइक पर इटावा के नंबर थे। पुलिस के अनुसार जब बाइक सवार से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस बाइक को उसके भाई ने खरीदा है।

ये भी पढ़ें:कहां गईं BJP नेता पर केस कराने वाली विषकन्याएं? बंधक हैं या फिर हो चुका है कत्ल

बाइक सवार द्वारा बाइक के कागजात न दिखाये जाने पर पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर उसका चालान किया तो पुलिस दंग रह गयी। चालान करने पर पता चला कि इस बाइक पर तो पहले से एक लाख तीन हजार रुपये के चालान पेंडिंग हैं। पुलिस ने बाइक को सीज कर दिया है। गौरतलब है कि कई कंपनियों की एक बाइक की कीमत इस समय एक लाख रुपये के आसपास है।

UP Top News UP News Today bikes अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |