यूपी के इस जिले में पुलिस की गाड़ी पलटी, सिपाही घायल; बाल-बाल बचे दरोगा-ड्राइवर

यह घटना बदायूं-बरेली राजमार्ग पर हुई। हादसे की शिकार गाड़ी बदायूं के बिनावर थाने की है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब सात बजे विजयनगला गांव के पास अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया। नियंत्रण खोने से बोलेरो खाई में जाकर पलट गई। गाड़ी को खाई में जाता देख मौके पर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने गाड़ी को सीधा किया। इसके बाद एक-एक कर सभी पुलिस कर्मियों को बाहर निकाला।

बोलेरो में उस समय दरोगा दिनेश त्यागी, चालक सुरेंद्र शर्मा और सिपाही वीरेंद्र सिंह मौजूद थे। हादसे में सिपाही वीरेंद्र को गंभीर चोटें आईं जबकि दरोगा और चालक बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि गाड़ी पानी भरे गड्ढे में जाने से बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।