यूपी के इस जिले में BSA ऑफिस से डीसी निर्माण को ले गई पुलिस, मचा हड़कंप
कुछ दिन पहले एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। डेस्क-बेंच आपूर्ति मामले में बीएसए, डीसी निर्माण और डीसी (जीईएम) पर नीमन सीटिंग सॉल्यूशन फर्म के एमडी ने 15 करोड़ के टेंडर में 15 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया था।
UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ताजा मामला विभाग के डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा को नगर कोतवाली पूछताछ के लिए लाए जाने का सामने आया है। पुलिस की इस कार्यवाही से पूरे विभाग में हडकंप मचा हुआ है। इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पूछताछ के लिए डीसी निर्माण को हिरासत में लिया है। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। डेस्क-बेंच आपूर्ति मामले में बीएसए अतुल कुमार तिवारी, डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा और डीसी (जीईएम) प्रेम शंकर मिश्रा पर नीमन सीटिंग सॉल्यूशन फर्म के एमडी ने 15 करोड़ के टेंडर में 15 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप लगाया था कि कि 26 लाख देने के बाद बेसिक अफसरों ने टेंडर नहीं दिया। उनसे रुपये की डिमांड की गई, जिसको देने से इंकार करने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी।
इसी मामले में पुलिस सोमवार को बीएसए कार्यालय से डीसी निर्माण को पूछताछ के लिए कोतवाली लाई है। शिक्षा विभाग के अफसरों में इस मामले की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि एक मामले में डीसी निर्माण को पूछताछ के लिए लाया गया है। कई अफसरों के मोबाइल भी नाट रिचेबुल हो गए। इस संबंध में एडी बेसिक राम सागर पति त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें