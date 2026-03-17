यूपी के इस जिले में BSA ऑफिस से डीसी निर्माण को ले गई पुलिस, मचा हड़कंप

कुछ दिन पहले एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। डेस्क-बेंच आपूर्ति मामले में बीएसए, डीसी निर्माण और डीसी (जीईएम) पर नीमन सीटिंग सॉल्यूशन फर्म के एमडी ने 15 करोड़ के टेंडर में 15 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया था।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ताजा मामला विभाग के डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा को नगर कोतवाली पूछताछ के लिए लाए जाने का सामने आया है। पुलिस की इस कार्यवाही से पूरे विभाग में हडकंप मचा हुआ है। इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पूछताछ के लिए डीसी निर्माण को हिरासत में लिया है। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। डेस्क-बेंच आपूर्ति मामले में बीएसए अतुल कुमार तिवारी, डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा और डीसी (जीईएम) प्रेम शंकर मिश्रा पर नीमन सीटिंग सॉल्यूशन फर्म के एमडी ने 15 करोड़ के टेंडर में 15 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप लगाया था कि कि 26 लाख देने के बाद बेसिक अफसरों ने टेंडर नहीं दिया। उनसे रुपये की डिमांड की गई, जिसको देने से इंकार करने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी।