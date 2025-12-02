कुत्ते के 2 पिल्लों को तलाशेगी पुलिस, NGO ने दर्ज कराई शिकायत, दंपति पर मां से अलग करने का आरोप

संक्षेप: बिजनौर में एक दंपति पर ठंड के मौसम में कुत्ते से उसके दो पिल्लों को अलग करने का आरोप लगा है। आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका ने पिल्लों को तलाश करने व दंपति पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।

बिजनौर में एक अजीबो-गरीब मामला चर्चा में है, जहां ठंड के मौसम में एक दंपति पर कुत्ते के दो नवजात पिल्लों को उनकी मां से जबरन अलग करने का आरोप लगा है। मामला तब सामने आया जब आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका डॉ. संध्या रस्तोगी ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर दंपति के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि 24 नवंबर को पिल्लों को अचानक गायब कर दिया गया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है।

आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका डॉ. संध्या रस्तोगी ने शहर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि साईं विहार कालोनी की रहने वाली एक दंपति ने 24 नवंबर को कुत्ते के छोटे दो पिल्लों को ठंड की मौसम में उनकी मांग से अलग कर दिया है। इस घटना से न केवल पिल्लों की जान को खतरा है, बल्कि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन भी है। उन्होंने पुलिस से मामले में जांच कर दंपति के खिलाफ कार्रवाई करने और कुत्ते के पिल्लों को ढूंढकर उनकी मां के पास छोड़ने की मांग की है।

स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं। कॉलोनी में रहने वाले कई निवासियों ने भी पिल्लों के अचानक गायब होने पर चिंता जताई है और पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाल धर्मेन्द्र सोलंकी ने बताया कि तहरीर मिली है। उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।