Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice to search for two puppies NGO files complaint
कुत्ते के 2 पिल्लों को तलाशेगी पुलिस, NGO ने दर्ज कराई शिकायत, दंपति पर मां से अलग करने का आरोप

कुत्ते के 2 पिल्लों को तलाशेगी पुलिस, NGO ने दर्ज कराई शिकायत, दंपति पर मां से अलग करने का आरोप

संक्षेप:

बिजनौर में एक दंपति पर ठंड के मौसम में कुत्ते से उसके दो पिल्लों को अलग करने का आरोप लगा है। आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका ने पिल्लों को तलाश करने व दंपति पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।

Tue, 2 Dec 2025 02:53 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
share Share
Follow Us on

बिजनौर में एक अजीबो-गरीब मामला चर्चा में है, जहां ठंड के मौसम में एक दंपति पर कुत्ते के दो नवजात पिल्लों को उनकी मां से जबरन अलग करने का आरोप लगा है। मामला तब सामने आया जब आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका डॉ. संध्या रस्तोगी ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर दंपति के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि 24 नवंबर को पिल्लों को अचानक गायब कर दिया गया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका डॉ. संध्या रस्तोगी ने शहर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि साईं विहार कालोनी की रहने वाली एक दंपति ने 24 नवंबर को कुत्ते के छोटे दो पिल्लों को ठंड की मौसम में उनकी मांग से अलग कर दिया है। इस घटना से न केवल पिल्लों की जान को खतरा है, बल्कि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन भी है। उन्होंने पुलिस से मामले में जांच कर दंपति के खिलाफ कार्रवाई करने और कुत्ते के पिल्लों को ढूंढकर उनकी मां के पास छोड़ने की मांग की है।

स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं। कॉलोनी में रहने वाले कई निवासियों ने भी पिल्लों के अचानक गायब होने पर चिंता जताई है और पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाल धर्मेन्द्र सोलंकी ने बताया कि तहरीर मिली है। उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दुल्हन के सामने नर्वस हो गया था; सुहागरात पर लापता हुआ दूल्हा हरिद्वार में मिला

मालिक की मौत के गम में भटका ‘चोकी’, 10 महीने बाद घर लौटा

उधर, गोरखपुर के पिपराइच के रहने वाले आशीष वर्मा के पालतू कुत्ते चोकी की कहानी अलग और हैरतअंगेज है। आशीष के पिता की अचानक मौत होके बाद चोकी भी घर से गायब हो गया। परिजनों ने दो महीने तक उसकी तलाश की पर कोई सफलता नहीं मिली। दस महीने बाद घर से 20 किलोमीटर दूर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पत्नी सोना देवी की डिलीवरी कराने आए आशीष वर्मा के सामने अचानक चोकी आ गया। कुत्ते ने मालिक को पहचान लिया और दुम हिलाते हुए उनके करीब आ गया। चोकी के मिलने से परिवार में दोहरी खुशी है क्योंकि आशीष को पालतू चोकी मिलने के साथ ही उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bijnor Bijnor News Bijnor Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |