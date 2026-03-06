आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पुलिस का शिकंजा, 21 मुकदमे दर्ज, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

हाथरस में सनातन स्वामिभान यात्रा रोकने के बाद 27 दिन से अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठे राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने उनकी हिस्ट्रीशीट खोल दी है।

यूपी के हाथरस में सनातन स्वामिभान यात्रा रोकने के बाद 27 दिन से अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठे राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने उनकी हिस्ट्रीशीट खोल दी है। उन पर विभिन्न जनपदों में कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही प्रशासन ने हरिआई हॉस्पिटल में किए अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चला दिया है।

यूजीसी और एससीएसटी एक्ट खत्म करने के विरोध में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैय्या निवासी गली नंबर एक रवि कुंज अपने समर्थकों के साथ सात जनवरी को प्रधानमंत्री आवास तक सनानत स्वाभिमान यात्रा लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिसके विरोध में वह अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गये। पिछले 27 दिन से वह लगातार धरने पर बैठे हैं। धरने के बीच में उनकी और उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष की एक ऑडियो वायरल हुई। उसी ऑडियो के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पंकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

पीएम मोदी को लेकर की थी टिप्पणी दो दिन पहले देश के प्रधानमंत्री को लेकर उनके द्वारा टिप्पणी की गई तो पुलिस ने फिर एक मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पंकज के खिलाफ कुल मुकदमों की संख्या 21 हो गई है। इन्हीं मुकदमों की संख्या के आधार पर कोतवाली सदर पुलिस ने उनकी हिस्ट्रीशीट खोल दी है। पुलिस ने उन्हें चार-बी नंबर दिया है। पुलिस के हिस्ट्रीशीटरों की सूची में उनका नाम अंकित किया जाएगा। पंकज के खिलाफ हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर में मुकदमे दर्ज है। सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायाण ने बताया, मुकदमों के आधार पर समीक्षा की जाती है। उसी के क्रम में पंकज की कोतवाली सदर में हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इसके अलावा जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह किसी जाएगी।