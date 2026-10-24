वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, महिलाओं ने दरोगा-सिपाही को पीटा, वर्दी तक फाड़ डाली
यूपी के मुजफ्फरनगर में वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं ने दरोगा-सिपाही को पकड़कर पीट दिया। उनकी वर्दी तक फाड़ दी।
मुजफ्फरनगर, वरिष्ठ संवाददाता। मुजफ्फरनगर जिले के सिखेड़ा गांव में वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोप है कि परिवार की महिलाओं और अन्य लोगों ने दरोगा व सिपाहियों के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। हमलावर पुलिस के कब्जे से वारंटी साहिल उर्फ भूरिया को छुड़ाकर फरार हो गए। घटना में उपनिरीक्षक रुपेश कुमार और कांस्टेबल कुलदीप घायल हो गए। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार न्यायालय से प्राप्त वारंट लेकर सिखेड़ा थाने के उपनिरीक्षक रुपेश कुमार, कांस्टेबल कुलदीप और राजवीर हिस्ट्रीशीटर साहिल उर्फ भूरिया पुत्र यूनुस को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे थे। पुलिस टीम के पहुंचने पर आरोपी के परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं साहिल को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगा दिया। इसी दौरान पीछा करने पर पुलिस पर दोबारा हमला कर वर्दी तक फाड़ दी गई।
आक्रोश देखकर भागे पुलिसकर्मी
पुलिस की तहरीर के मुताबिक, साहिल की मां आयशा, पत्नी जाने जहां, बहनें सना, सानिया, सैफी और शोहा तथा भाई जैद समेत कुछ अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि साहिल का पीछा करने पर हमलावरों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उनके साथ दोबारा मारपीट की। इस दौरान उनकी वर्दी फाड़ने और नेम प्लेट नोचने का भी आरोप है। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मौके से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद घायल पुलिसकर्मियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
उपनिरीक्षक रुपेश कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एसएसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर और मारपीट करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। पुलिस पर हमला करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
सिखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर है साहिल
हिस्ट्रीशीटर साहिल उर्फ भूरिया सिखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 36-ए बताई गई है। उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।