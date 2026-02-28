महिला जज के पिता की हत्या में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, छह लोगों पर केस, दो गिरफ्तार

मुरादाबाद शुक्रवार की शाम को महिला जज के पिता मोहम्मद असद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उनके बड़े साले मजाहिर हुसैन उर्फ डेनियल की तहरीर पर पांच नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

यूपी के मुरादाबाद शुक्रवार की शाम को महिला जज के पिता मोहम्मद असद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उनके बड़े साले मजाहिर हुसैन उर्फ डेनियल की तहरीर पर पांच नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। इनमें से दो नामजद आरोपी मोहम्मद फैजान और आलमगीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है। जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की पांच टीमें लगी हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोहम्मद असद की हत्या उनके सालों के बीच चल रहे पॉपर्टी विवाद के चलते हुई है। हालांकि विस्तृत खुलासा मुख्य आरोपी जफर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद ही होगा।

जिगर कालोनी निवासी मोहम्मद असद (62) अलवीना बेकर्स के संचालक थे। उनकी एक बेटी आसमां सुल्ताना और उसके पति बुलंदहशर में जज हैं। जबकि असद की एक दूसरी बेटी अलमास सुल्ताना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। शुक्रवार शाम रोजा खोलने के बाद मोहम्मद असद अपने साले मजाहिर हुसैन उर्फ डेनियल के साथ स्कूटी से कोतवाली क्षेत्र के लाल मस्जिद में तरावीह पढ़ने जा रहे थे। नागफनी थाना क्षेत्र में बंगला गांव चौराहे के पास पहुंचे थे तभी दूसरी बाइक पर उनका साला जफर हुसैन आया और स्कूटी की बगल में बाइक लगाकर असर के सिर में गोली मार दी।

गिरफ्तार आरोपियों को भेजा जेल वारदात के दौरान मोहम्मद असद के साथ स्कूटी पर मौजूद उनके साले मजाहिर हुसैन और डेनियल की तहरीर पर पुलिस ने गोली मारने के मुख्य आरोपी मोहम्मद असद के बड़े साले नागफनी के डहेरिया निवासी जफर हुसैन, उसके दो बेटे सैफ जफर व हुसैन, दामाद मोहम्मद फैजान, साथी आलमगीर और वारदात के समय बाइक चला रहे जफर के अज्ञात साथी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद एसएचओ नागफनी सुनील कुमार की टीम ने इस मामले में नामजद आरोपी मुगलपुरा के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी मोहम्मद फैजान और कटघर निवासी आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोनों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जफर हुसैन का उसके छोटे भाई मजाहिर हुसैन से संपत्ति विवाद चल रहा था।

मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जफर को लगता था कि उसके बहनोई मोहम्मद असद से मजाहिर का साथ देते हैं, जबकि वह भी उनका साला है, लेकिन उसका साथ नहीं देते हैं। इसी लिए आरोपी जफर मोहम्मद असद से रंजिश मानने लगा था और उसने हत्या कर दी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया मोहम्मद फैजान मुख्य आरोपी जफर का दामाद है। जबकि दूसरा आरोपी आलमगीर उसका साथी है। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नागफनी पुलिस की तीन टीम के साथ ही एसओजी और सर्विलांस सेल को लगाया गया है। जल्द ही उन आरोपियों की भी गिरफ्तार कर ली जाएगी।