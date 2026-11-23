नाबालिग को हाईकोर्ट में बयान के लिए ले गई पुलिस, ग्रामीणों का हंगामा, हिंदू संगठन ने कोतवाली घेरी
धर्म परिवर्तन और निकाह से जुड़े मामले में पुलिस एक नाबालिग को हाईकोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए ले गई। सूचना मिलते पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और हंगामा कर दिया। उधर हिंदू संगठनों ने भी कोतवाली को घेर लिया।
शामली/कैराना, हिन्दुस्तान संवाद। शामली जिले के ऊंचा गांव निवासी एक नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन और निकाह से जुड़े प्रकरण में रविवार देर शाम नया घटनाक्रम सामने आया। यमुनानगर पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ गांव पहुंची और किशोरी को साथ ले गई। इसके विरोध में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर दिया। लोगों को पुलिस ने बताया कि किशोरी को हाईकोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराने हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं। इसके बाद मंगलवार को यमुनानगर के संबंधित पुलिस चौकी पर धरने का ऐलान किया गया।
चार नवंबर को ऊंचागांव निवासी किशोरी को यमुनानगर निवासी आसिफ द्वारा परिजनों के सहयोग से साथ ले जाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि किशोरी का धर्म परिवर्तन करा उससे निकाह किया गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। प्रकरण को लेकर 15 नवंबर को ऊंचागांव में हिंदू महापंचायत आयोजित की गई थी। बाद में पुलिस ने कैराना स्थित न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए थे। बयान में किशोरी ने अपने परिवार के साथ जाने की इच्छा जताई थी। साथ ही, आसिफ और उसके परिजनों पर आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को उसके परिजनों के साथ भेज दिया था।
कोतवाली पहुंचकर ग्रामीणों ने किया हंगामा
रविवार देर शाम यमुनानगर पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ ऊंचागांव पहुंची और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए किशोरी को साथ ले गई। इसकी सूचना पर ऊंचागांव आश्रम के डॉ. योगी गौतमनाथ और हिंदू संगठन से जुड़े रोहित प्रधान के साथ सैकड़ों ग्रामीण कोतवाली पहुंच गए। ग्रामीणों की भीड़ जुटने से कोतवाली में कुछ देर तक गहमागहमी बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार शुक्ला और सीओ हेमंत कुमार भी कोतवाली पहुंच गए।
पुलिस अफसर बोले नाबालिग को मिलेगी सुरक्षा
पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि नाबालिग लड़की को हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है। यमुनानगर पुलिस उसे हाईकोर्ट में पेश करने और बयान दर्ज कराने के लिए अपने साथ ले गई है। अधिकारियों ने बताया कि कैराना न्यायालय में पहले दर्ज कराए गए किशोरी के बयानों की प्रति हरियाणा पुलिस को सौंप दी गई है। रोहित प्रधान ने घोषणा की है कि मंगलवार सुबह 11 बजे यमुनानगर की संबंधित चौकी पर संत-महात्माओं और ग्रामीणों के साथ धरना दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।