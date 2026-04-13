बीमार बेटे को ले गई पुलिस; चौकी में बंधक बनाकर दी थर्ड डिग्री, मां को फोन पर सुनाई चीखें, तीन सस्पेंड
अमरोहा में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी के बीमार बेटे को उठाकर उसे 36 घंटे तक कोतवाली क्षेत्र की भूड़ पुलिस चौकी में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पुलिस ने युवक को थर्ड डिग्री देकर उसकी मां को फोन पर चीखें सुनाई गईं।
Amroha News: यूपी में एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अमरोहा में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी के बीमार बेटे को उठाकर उसे 36 घंटे तक कोतवाली क्षेत्र की भूड़ पुलिस चौकी में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पुलिस ने युवक को थर्ड डिग्री देकर उसकी मां को फोन पर चीखें सुनाई गईं। इतना ही नहीं चौकी पहुंचे उसके भाई से रिहाई के बदले पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई। इस प्रताड़ना की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एसपी लखन सिंह यादव ने सोमवार को चौकी प्रभारी संजीव कुमार समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।
मोहल्ला मोहम्मदी सराय में राशिद उर्फ राजा का परिवार रहता है। करीब डेढ़ महीना पहले कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में राशिद उर्फ राजा, शाहिद निवासी मोहल्ला मोहम्मदी सराय, शकील निवासी मोहल्ला काली पगड़ी तथा नाज आलम निवासी मोहल्ला घास मंडी नहटौर जिला बिजनौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि चारों ने लोगों को सऊदी अरब भेजने के नाम पर पैसे लिए थे। इस मुकदमे की विवेचना भूड़ चौकी प्रभारी संजीव कुमार को सौंपी गई थी।
पिटाई से बचने के लिए पीड़ित ने मां को लगाई कॉल
बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद राशिद उर्फ राजा काम के सिलसिले में राजस्थान चला गया था। घर पर उसकी पत्नी मुमताज के अलावा दो बेटे शाहजेब और शबरेज मौजूद थे। कक्षा 10 में पढ़ने वाला 21 वर्षीय शबरेज बीमार रहता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत है।आरोप है कि 10 अप्रैल की दोपहर करीब तीन बजे सिपाही मोमिन अली और संदीप कुमार शबरेज को घर से उठाकर भूड़ पुलिस चौकी ले गए, जहां उससे उसके पिता के बारे में पूछताछ की गई। आरोप है कि शाम होते-होते उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पिटाई से बचने के लिए शबरेज ने अपनी मां मुमताज के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन पुलिसकर्मी इस बात से अनजान रहे और मारपीट जारी रखी। दूसरी ओर, मां ने बेटे की चीखें सुनकर कॉल रिकॉर्ड कर ली। इसके अलावा एक अन्य रिकॉर्डिंग में मुमताज और चौकी प्रभारी संजीव कुमार के बीच बातचीत भी सामने आई है, जिसमें संदीप कुमार मुमताज को गालियां देते सुने जा रहे हैं।
पीड़ित को पुलिस ने 36 घंटे चौकी में बिठाया
आरोप है कि शबरेज को 36 घंटे तक चौकी में बैठाकर ‘थर्ड डिग्री’ दी गई। 11 अप्रैल को बड़ा भाई शाहजेब उसे छुड़ाने चौकी पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने छोड़ने के बदले पांच लाख रुपये की मांग की। बाद में साढ़े तीन लाख रुपये में मामला तय होने की बात सामने आई। इसी दौरान मुमताज ने पिटाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे मामला सीओ तक पहुंच गया। सीओ ने तत्काल मामले की जानकारी एसपी लखन सिंह यादव को दी। एसपी ने संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी संजीव कुमार, सिपाही मोमिन अली और हेड कांस्टेबल संदीप कुमार को निलंबित कर दिया। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। इस संबंध में एसपी लखन सिंह यादव ने बताया, मामला बेहद गंभीर है। प्रथम दृष्टया तीनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। विभागीय जांच भी कराई जा रही है। पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाले इस तरह के कृत्य को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।