बीमार बेटे को ले गई पुलिस; चौकी में बंधक बनाकर दी थर्ड डिग्री, मां को फोन पर सुनाई चीखें, तीन सस्पेंड

अमरोहा में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी के बीमार बेटे को उठाकर उसे 36 घंटे तक कोतवाली क्षेत्र की भूड़ पुलिस चौकी में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पुलिस ने युवक को थर्ड डिग्री देकर उसकी मां को फोन पर चीखें सुनाई गईं।

Amroha News: यूपी में एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अमरोहा में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी के बीमार बेटे को उठाकर उसे 36 घंटे तक कोतवाली क्षेत्र की भूड़ पुलिस चौकी में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पुलिस ने युवक को थर्ड डिग्री देकर उसकी मां को फोन पर चीखें सुनाई गईं। इतना ही नहीं चौकी पहुंचे उसके भाई से रिहाई के बदले पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई। इस प्रताड़ना की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एसपी लखन सिंह यादव ने सोमवार को चौकी प्रभारी संजीव कुमार समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।

मोहल्ला मोहम्मदी सराय में राशिद उर्फ राजा का परिवार रहता है। करीब डेढ़ महीना पहले कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में राशिद उर्फ राजा, शाहिद निवासी मोहल्ला मोहम्मदी सराय, शकील निवासी मोहल्ला काली पगड़ी तथा नाज आलम निवासी मोहल्ला घास मंडी नहटौर जिला बिजनौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि चारों ने लोगों को सऊदी अरब भेजने के नाम पर पैसे लिए थे। इस मुकदमे की विवेचना भूड़ चौकी प्रभारी संजीव कुमार को सौंपी गई थी।

पिटाई से बचने के लिए पीड़ित ने मां को लगाई कॉल बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद राशिद उर्फ राजा काम के सिलसिले में राजस्थान चला गया था। घर पर उसकी पत्नी मुमताज के अलावा दो बेटे शाहजेब और शबरेज मौजूद थे। कक्षा 10 में पढ़ने वाला 21 वर्षीय शबरेज बीमार रहता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत है।आरोप है कि 10 अप्रैल की दोपहर करीब तीन बजे सिपाही मोमिन अली और संदीप कुमार शबरेज को घर से उठाकर भूड़ पुलिस चौकी ले गए, जहां उससे उसके पिता के बारे में पूछताछ की गई। आरोप है कि शाम होते-होते उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पिटाई से बचने के लिए शबरेज ने अपनी मां मुमताज के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन पुलिसकर्मी इस बात से अनजान रहे और मारपीट जारी रखी। दूसरी ओर, मां ने बेटे की चीखें सुनकर कॉल रिकॉर्ड कर ली। इसके अलावा एक अन्य रिकॉर्डिंग में मुमताज और चौकी प्रभारी संजीव कुमार के बीच बातचीत भी सामने आई है, जिसमें संदीप कुमार मुमताज को गालियां देते सुने जा रहे हैं।