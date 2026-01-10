बुर्का डांस पर बवाल, ऐक्शन में आई पुलिस; स्कूल की प्रिंसिपल को नोटिस

संक्षेप: स्कूल में बुर्का डांस के दौरान किए गए कुछ 'अशोभनीय स्टेप्स' और उस पर हुई हूटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में रोष फैल गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रधानाचार्या और संबंधित छात्रों ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। सोशल मीडिया पर बहस के बाद कानूनी मोर्चे पर हलचल बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावां सादात कस्बे के एक निजी स्कूल में विंटर कार्निवल के दौरान बुर्का पहनकर फिल्मी गाने पर किए गए डांस के बाद सोशल मीडिया में बवाल मच गया। मामले में अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। 'यूथ मुस्लिम कमेटी' की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। इस प्रकरण में स्कूल की प्रधानाचार्या को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धनौरा मार्ग स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में बीती 29 दिसंबर को विंटर कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम के अंतिम चरण में स्कूल के पूर्व छात्रों ने 'धुरंधर' फिल्म के गाने पर डांस पेश किया था। आरोप है कि इस दौरान तीन छात्रों ने बुर्का और हिजाब पहनकर नृत्य किया।

डांस के दौरान किए गए कुछ 'अशोभनीय स्टेप्स' और उस पर हुई हूटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गहरा रोष फैल गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रधानाचार्या और संबंधित छात्रों ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।

भले ही सोशल मीडिया पर बहस कुछ शांत हुई हो, लेकिन कानूनी मोर्चे पर हलचल बढ़ गई है। यूथ मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जीशान अली पाशा ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर इसे धार्मिक भावनाओं और मर्यादा से खिलवाड़ बताया था।