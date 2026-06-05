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'मैं ठाकुर हूं' से चर्चित बैंककर्मी से अश्लील हरकत पर ऐक्शन में पुलिस, केस दर्ज, आरोपी की तलाश

Yogesh Yadav कानपुर, संवाददाता
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कानपुर में महिला बैंककर्मी से ई-रिक्शा में अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ऐक्शन मोड में आ गई है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की पड़ताल की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की कोशिश हो रही है।

'मैं ठाकुर हूं' से चर्चित बैंककर्मी से अश्लील हरकत पर ऐक्शन में पुलिस, केस दर्ज, आरोपी की तलाश

मैं ठाकुर हूं कहकर चर्चा में आईं कानपुर की महिला बैंककर्मी से ई-रिक्शा में सरेराह अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ऐक्शन में आ गई है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर अश्लील हरकत के आरोप लगाए थे। पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए आरोप लगाया था कि वह ई-रिक्शा से बैंक से मेट्रो स्टेशन जा रही थीं। इसी दौरान परेड इलाके में एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसके दोनों पैरों के बीच अपना पैर डाला था और गलत तरीके से शरीर को टच किया था। उनकी जांघ पर हाथ रखने के बाद कुर्ते में हाथ डालने की कोशिश की थी। विरोध जताने और थप्पड़ मारने पर वह भाग निकला था।

27 मई की घटना के बारे में महिला बैंककर्मी ने 3 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर जानकारी दी। आरोप है कि वीडियो वायरल करने पर आरोपित से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर बेकनगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटनास्थल के आस-पास लगे सीसी कैमरों की फुटेज और पीड़िता के पास मौजूद वीडियो के आधार पर आरोपित की तलाश की जा रही है।

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धर्म पर निशाना लगाने आपत्तिजनक टिप्पणी

महिला बैंककर्मी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की कोशिश गोल टोपी और मुस्लिम की तरह दिख रहे व्यक्ति ने की थी। ऐसे में बैंककर्मी ने अपने वीडियो में मुस्लिम समाज के बारे में लोगों को आगाह करते हुए कई बातें बोलीं। बैंककर्मी के अनुसार जिस जगह पर घटना हुई वह भी मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों का इलाका था, इससे वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकीं। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग अपने घर की महिलाओं को तो बुर्का में रखते हैं ताकि कोई उनका चेहरा भी न देश सके। बाहर निकलने पर दूसरे की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। बैंककर्मी ने लोगों को मुस्लिम लोगों से सचेत रहने तक की सलाह दे दी थी। इसी के बाद उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आने लगीं।

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बैंक के अंदर सहयोगी से झगड़े के बाद चर्चा में आई थीं

महिला बैंककर्मी अपनी ही सहयोगी से झगड़े के बाद चर्चा में आई थीं। इसी झगड़े के दौरान उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं ठाकुर हूं, मुझसे मत भिड़ना। इसके बाद मेज पर रखी चीजें उठाकर मारने की कोशिश की थी। बैंक के अंदर हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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