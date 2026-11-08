सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत सैकड़ों लोगों पर पुलिस शिकंजा, भाजपा नेता ने दर्ज कराई FIR
यूपी के कौशांबी में भाजपा नेता ने सपाइयों के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत के बाद पुलिस ने सपा विधायक इंद्रजीत समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
Kausambi News: यूपी के कौशांबी जिले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव एवं मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज सहित चार नामजद लोगों और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मंझनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मंझनपुर थाना क्षेत्र के ओसा गांव निवासी वीरेंद्र सरोज ने शनिवार देर रात पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह शाम करीब पांच बजे अपनी कार से प्रयागराज जा रहे थे तभी करारी थाना क्षेत्र के म्यौहर गांव के पास इंद्रजीत सरोज और उनके सैकड़ों समर्थकों ने उनकी कार को घेर लिया।
शिकायत के अनुसार, इंद्रजीत सरोज के साथ ओसा निवासी वेदपाल, शादाब और शिवपूजन यादव भी मौजूद थे। आरोप है कि इन लोगों ने वीरेंद्र सरोज को जान से मारने की नीयत से उनकी कार का घेराव किया और 'भाजपा मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना के समय वीरेंद्र सरोज का सरकारी 'गनर' भी उनके साथ था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वीरेंद्र सरोज की शिकायत पर शनिवार रात करारी थाने में विधायक इंद्रजीत सरोज, वेदपाल, शादाब, शिवपूजन यादव और सैकड़ों अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।