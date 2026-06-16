अचानक पहुंची पुलिस ने रुकवा दी शादी, दुल्हन 15 साल की निकली; दंग रह गए बाराती-घराती

पुलिस को नाबालिग लड़की का निकाह कराए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दुल्हन और दूल्हे को अपने संरक्षण में ले लिया। निकाह की रस्में वहीं रोक दी गईं। जांच में लड़की की उम्र 15 साल पाई गई। पुलिस द्वारा दूल्हा-दुल्हन को लेकर जाने के बाद बारात बैरंग वापस लौट गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शादी के दौरान अचानक पहुंची पुलिस ने रस्में रुकवा दीं। यूं अचानक पुलिस के पहुंचने से बारातियों-घरातियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर बताया कि दुल्हन बनी लड़की की उम्र महज 15 साल है। इसके बाद पुलिस दूल्हे संग दुल्हन को लेकर चली गई। नाबालिग लड़की की शादी कराने की कोशिश को लेकर पुलिस अब कार्रवाई की तैयारी में है। तमकुहीराज के थानेदार गिरिजेश उपाध्याय का कहना है कि दूल्हा-दुल्हन को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

पुलिस को कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के इस गांव में नाबालिग लड़की का निकाह कराए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दुल्हन और दूल्हे को अपने संरक्षण में ले लिया। निकाह की रस्में वहीं रोक दी गईं। जांच में लड़की की उम्र 15 साल मिली। पुलिस द्वारा दूल्हा-दुल्हन को लेकर जाने के बाद बारात बैरंग वापस लौट गई। बाद में पता चला कि नाबालिग लड़की की शादी गांव की एक लड़की के ऐन शादी के पहले किसी युवक संग चले जाने के चलते कराई जा रही थी। शादी से पांच दिन पहले वह लड़की घर छोड़कर चली गई थी।

तब परिवारीजनों ने सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसकी छोटी बहन का निकाह उसी युवक से कराने की तैयारी कर ली। रविवार की रात बिहार के गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के सेमरा टोला से बारात गांव पहुंची थी और निकाह की रस्में शुरू होने वाली थी। इस दौरान किसी ने पुलिस को नाबालिग लड़की की शादी होने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही तमकुहीराज पुलिस मौके पर पहुंच गई और निकाह की प्रक्रिया रुकवा दी। उम्र संबंधित दस्तावेजों की जांच में लड़की नाबालिग पाई गई, जिसके बाद पुलिस उसे और दूल्हे को थाने ले गई।

घटना के दौरान बारातियों और दूल्हे के परिजनों को यह भी जानकारी हो गई कि जिस युवती की शादी तय थी, वह पहले ही घर से जा चुकी है और उसकी जगह छोटी बहन का निकाह कराया जा रहा था। इसके बाद बारात बिना शादी के लौट गई। उधर फरार युवती के पिता ने गांव के एक युवक के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है।