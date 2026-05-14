दरोगा ने अपने भाई को हनीट्रैप में फंसवाया, युवती समेत 5 शातिर अरेस्ट

उत्तर प्रदेश में दरोगा ने अपने भाई को हनीट्रैप में फंसवाया। हनीट्रैप में फंसाने के बाद उससे रुपये ठगने का प्रयास किया। युवक की शिकायत पर गुलावठी पुलिस ने हनीट्रैप में फंसाने वाली युवती, उसके पिता समेत पांच शातिरों को गिरफ्तार किया है।

UP News: यूपी के बुलंदशहर के गुलावठी क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दरोगा ने जमीन के विवाद के चलते अपने भाई को एक युवती की मदद से हनीट्रैप में फंसवा दिया। हनीट्रैप में फंसाने के बाद उससे रुपये ठगने का प्रयास किया। युवक की शिकायत पर गुलावठी पुलिस ने हनीट्रैप में फंसाने वाली युवती, उसके पिता समेत पांच शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों का चालान कर दिया गया है। वहीं, रामपुर में तैनात दरोगा की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

गुरुवार को एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि थाना गुलावठी में गांव उलेड़ा निवासी राकेश कुमार ने 13 मई को दी तहरीर में बताया कि करीब एक माह पहले उसके मोबाइल पर एक युवती की कॉल आई। युवती ने उससे बातचीत करने में रुचि जताई और 6 मई को उसे हापुड़ में घुमाने के लिए कहा। हापुड़ में घूमने के दौरान युवती ने अपने फोन में दोनों के फोटो ले लिए। अगले दिन युवती ने उससे 500 रुपये मांगे, जिस पर पीड़ित द्वारा अपने परिचित से 500 रुपये ट्रांसफर करा दिए। इसके अगले ही दिन युवती ने 20 हजार रुपये की और डिमांड की और रुपये न देने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

इन्हें किया गिरफ्तार गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवती रानी निवासी इंदिरा कॉलोनी विजयनगर, गाजियाबाद, उसके पिता राजू निवासी न्यू कृष्णनगर थाना सिविल लाइन रामपुर, ओमकार सिंह निवासी पटवाई रामपुर, पवन सैनी निवासी चंदौसी संभल और मुनेश निवासी संभल को गिरफ्तार किया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

रामपुर में तैनात हनीट्रैप का मास्टरमाइंड दरोगा एसपी सिटी ने बताया कि वादी राकेश कुमार व उसके भाई नीरज का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। नीरज उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर जनपद रामपुर में तैनात है। नीरज ने जमीन हड़पने के उद्देश्य से आरोपी ओमकार सिंह, जो हनीट्रैप का गिरोह चलाता है उसके साथ मिलकर वादी को फंसाने की योजना बनाई। योजना के तहत ओमकार सिंह द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आरोपी रानी को वादी से बात करने को कहा गया था।

कहना इनका... बुलंदशहर एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सभी आरोपियों का पूछताछ कर चालान कर दिया गया है, जबकि आरोपी दरोगा नीरज कुमार पर विभागीय कार्रवाई के लिए रामपुर पुलिस अधीक्षक को लिखा जा रहा है। आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।