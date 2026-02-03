Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPolice stopped former MP Atul Rai convoy and searched his vehicles
मऊ में पुलिस ने पूर्व सांसद अतुल राय का काफिला रोका, गाड़ियों की ली तलाशी

संक्षेप:

मऊ में पूर्व सांसद अतुल राय के काफिले को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की सघन तलाशी ली। इस कार्रवाई को लेकर अतुल राय ने सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए इसे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश बताया है।

Feb 03, 2026 02:19 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मऊ
यूपी के मऊ जिले में पूर्व सांसद अतुल राय के काफिले को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने काफिले में शामिल वाहनों की सघन तलाशी ली, जिस पर अतुल राय ने नाराजगी जताते हुए इसे सत्तापक्ष के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि जाबूझकर प्रशासन ने ऐसा किया है।

अतुल राय ने बताया कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने उनकी गाड़ियों को रोककर जांच शुरू कर दी और धारा 144 लागू होने का हवाला दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई की स्पष्ट वजह नहीं बताई। राय का कहना है कि दो दिन पहले एक स्थानीय मंत्री 25 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले थे, लेकिन तब प्रशासन ने कोई रोक-टोक नहीं की। उन्होंने दावा किया कि वह धारा 144 (बीएनएस-163) का पालन करते हुए केवल चार गाड़ियों के साथ ही निकले थे, इसके बावजूद उन्हें रोका गया।

सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रही कार्रवाई

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में अतुल राय ने कहा कि घोसी क्षेत्र की जनता उनका परिवार है और उनसे मिलने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह पैदल चलकर भी लोगों से मिलेंगे। राय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून के नाम पर राजनीतिक दबाव या उत्पीड़न स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं, प्रशासन ने कार्रवाई को सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ा कदम बताया है।

कानून व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई: पुलिस

प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के कारण एहतियातन जांच की गई और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

