थानाध्यक्ष ने नहीं उठाया सपा विधायक उमर अली का फोन, स्पीकर महाना ने एसएसपी को तलब किया
सहारनपुर में सपा विधायक का फोन न उठाना थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। विधायक ने इस मामले की शिकायत स्पीकर सतीश महाना से की। अब सतीश महाना ने एसएसपी को तलब कर लिया है।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के सहारनपुर में जनप्रतिनिधियों के फोन की अनदेखी करना एक थाना प्रभारी को भारी पड़ गया है। बेहट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को तलब कर लिया है। एसएसपी को तीन दिसंबर को विधानसभा में उपस्थित होकर पूरे प्रकरण पर जवाब देना होगा। मामला मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार से जुड़ा है, जिन पर विधायक के बार-बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं करने और बाद में वापस फोन नहीं करने का आरोप है।
विधायक उमर अली खान ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि जनहित से जुड़े मामलों के संबंध में उन्होंने थाना प्रभारी विनोद कुमार से उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत के मुताबिक, विधायक ने 30 सितंबर 2026 को रात 10:34 और 11:04 बजे फोन किया। इसके बाद एक अक्टूबर को दोपहर 12:49 और 2:26 बजे भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी ने फोन रिसीव नहीं किया।
मीटिंग के बाद थाना प्रभारी ने पलट के भी नहीं की कॉल
विधायक ने आठ अक्टूबर की घटना का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, शाम 6:45 बजे से 6:59 बजे के बीच उन्होंने छह बार फोन किया, लेकिन किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिला। इससे पहले शाम 5:27 बजे एक आरक्षी ने उनकी कॉल उठाई थी। आरक्षी ने बताया था कि थाना प्रभारी बैठक में व्यस्त हैं। विधायक का कहना है कि बैठक समाप्त होने के बाद भी थाना प्रभारी ने न तो उन्हें कॉल बैक किया और न ही संपर्क नहीं कर पाने का कोई कारण बताया।
प्रोटोकॉल उल्लंघन का लगाया आरोप
विधायक ने शिकायत में कहा है कि जनहित के मामलों में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए शासन की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल भी है। बावजूद इसके थाना प्रभारी ने लगातार उनके फोन की अनदेखी की। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधि के प्रति अनुचित व्यवहार और निर्धारित प्रोटोकॉल की अवहेलना बताया।
संसदीय अनुश्रवण समिति से जांच की मांग
उमर अली खान ने विधानसभा अध्यक्ष से पूरे प्रकरण को संसदीय अनुश्रवण समिति के विचारार्थ भेजने और निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि भविष्य में किसी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
तीन दिसंबर को देना होगा जवाब
शिकायत का संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एसएसपी अभिनंदन सिंह को तीन दिसंबर को विधानसभा में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब एसएसपी को स्पष्ट करना होगा कि थाना प्रभारी ने विधायक की कॉल क्यों नहीं उठाई और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।