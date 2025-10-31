Hindustan Hindi News
लापता पूर्व जिलाध्यक्ष को पेश करे पुलिस, भाजपा नेता के परिजनों की याचिका पर सख्त हुई हाईकोर्ट

संक्षेप: भाजपा नेता प्रीतम सिंह के बड़े भाई एडवोकेट वीर सिंह ने बताया कि मामूली बात पर पुलिस भाई को उठाकर ले गई थी। अगले दिन तक वह कोतवाली में रहे। इसके बाद से पता नहीं चल रहा। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

Fri, 31 Oct 2025 11:03 PMDinesh Rathour राठ (हमीरपुर)
हमीरपुर रोड स्थित पेट्रोलपंप पर 18 अक्तूबर को लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद कोतवाली लाए गए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान लापता हैं। परिजनों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पुलिस को सोमवार को प्रीतम सिंह को पेश करने के आदेश दिए हैं।

प्रीतम सिंह के बड़े भाई एडवोकेट वीर सिंह ने बताया कि मामूली बात पर पुलिस भाई को उठाकर ले गई थी। अगले दिन तक वह कोतवाली में रहे। इसके बाद से पता नहीं चल रहा। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने पुलिस को भाई को पेश करने आदेश दिया है। उधर, आदेश आते ही शुक्रवार की देर शाम तहसीलदार दिलीप सिंह के नेतृत्व में सीओ राजीव प्रताप सिंह, जरिया थानाध्यक्ष मयंक सिंह चंदेल, कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक शिवसहाय सरोज ने पुलिस बल के साथ प्रीतम सिंह की तलाश में उनके पेट्रोल पंप पहुंचे।

कमरे का ताला तोड़कर सर्चिंग की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि प्रीतम सिंह की मोबाइल लोकेशन घर के अंदर मिल रही थी। इसी आधार पर उनके आवास पर पुलिस गई थी। एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा का कहना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। कोर्ट के आदेश के पालन के क्रम में पुलिस कार्यवाही कर रही है।

