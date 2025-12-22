Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newspolice shot and injured criminal leg at night and next day suspect escaped from vehicle during his court appearance
रात में पुलिस ने गोली मारकर किया लंगड़ा, पेशी के दौरान गाड़ी से भागा 25 हजार का इनामी

संक्षेप:

भदोही में रविवार की देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाब कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया।

Dec 22, 2025 11:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, भदोही
भदोही जिले के औराई थाने एवं एसओजी टीम ने रविवार की रात तीन बजे 25 हजार के इनामी बदमाश को पैर में गोली मार गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेशी के दौरान सोमवार की देर शाम करीब साढ़े छह बजे वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। देर रात तक कोर्ट परिसर एवं आसपास बदमाश को पुलिस टीम तलाशती रही। समाचार लिखे जाने तक वह हाथ नहीं आया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र के उगापुर नहर से सौ मीटर दूर ज्ञानपुर की ओर 25 हजार के इनामी शिवम भारतीय निवासी पीरकाजी थाना फूलपुर, प्रयागराज एवं मोनू तिवारी निवासी महाराज की चकिया थाना थरवई, प्रयागराज को पुलिस ने रोका था। जिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी।

जबावी फायरिंग में शिवम भारतीय के बाएं पैर में घुटने के नीचे पुलिस की गोली लगी थी। सीएचसी औराई में इलाज के बाद उसे सोमवार की देर शाम अनामिका चौहान, सीनियर डीविजन सेकेंड के कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उनके आवास पर आरोपित को ले जाया जा रहा था। पुलिस गाड़ी में बैठाने के दौरान वह नीचे कूदकर फरार हो गया। उधर, बदमाश के फरार होने की सूचना पर विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, ज्ञानपुर, औराई, गोपीगंज, भदोही समेत आसपास के थानों के जवान बदमाश की तलाश में देर रात तक कोर्ट परिसर, आसपास के गांवों में दबिश दिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई थी।

डेढ़ दर्जन दर्ज हैं मामले, लूट का किया था प्रयास

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शिवम भारतीय के खिलाफ प्रयागराज, भदोही समेत आसपास के जिलों में डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं। जबकि उसके साथी मोनू के खिलाफ पांच प्रकरण हैं। वह शातिर किस्त का अपराधी है। उसके साथियों वांछित ओमप्रकाश निवासी चउकठा तिवारी जनपद प्रयागराज तथा विवेक श्रीवास्तव निवासी ऊंचडीह सोरांव जनपद प्रयागराज की तलाश की जा रही है।

कहा कि औराई थाना क्षेत्र मेघीपुर निवासी परविन्द उपाध्याय के साथ गत माह सात नवंबर की रात को माधोसिंह, घाटमपुर हाइवे के पास मोबाइल लूट का असफल प्रयास किया गया था। विरोध करने पर चाकू से वार कर दिया गया था। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपितों की तलाश को पुलिस टीम को लगाया गया था। रविवार की रात तीन बजे दोनों बदमाशों को मुठभेड़ ने दबोचा था। पेशी के दौरान शिवम भारतीय कोर्ट से फरार हो गया।

बाइक, चाकू, मोबाइल किया बरामद

पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों के पास से बिना नंबर की बाइक, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस एवं खोखा, चाकू, एण्ड्रायड मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, नथूनी सिहं, विजय कुमार सरोज, कमलेश सिंह यादव, भूपेन्द्र राय, योगेश चहल, एकलाख खां, राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट/सर्विलांस, राधेश्याम कुशवाहा, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, बृजेश सूर्यवंशी, नागेन्द्र यादव, राघवेन्द्र कुशवाहा, हिमांशु सिंह, प्रिंस भार्गव, सुनील कन्नौजिया, सुनील पाल, नीरज यादव, हरिओम प्रसाद रहे।

जंगल और खेतों में उतरी पुलिस, कोहरा दुश्मन

मुठभेड़ में गिरफ्तार इनामी बदमाश ने पुलिस को खुली चुनौती दी। जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट परिसर स्थित जंगल, बगीचा और चहारदीवारी के पार खेतों में भारी ठंड और कोहरे के बीच दर्जनों की संख्या में पुलिस के जवान डटे रहे। एसपी ने आशंका जाहिर किया कि जंगल में वह छिपकर बैठा होगा। घने कोहरे के कारण तलाशी अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। जल्द ही उसे दबोचा जाएगा।

गोली मारने पर उठे सवाल

भदोही। जिस बदमाश को जिले की पुलिस रात को लड़ंगा करती है, वह शाम को दौड़ने लगता है। जी हां, सोमवार की रात लोगों को घटना की जानकारी के बाद इस बात की चर्चाएं रहीं। उनका कहना था कि हल्सी सी चोट लगने पर आम आदमी को चलने में दुश्वारियां होती हैं। गोली लगने के बाद बदमाश कैसे दौड़ रहा था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
