'पुष्पा' स्टाइल में तस्करी, कंटेनर में खुफिया केबिन बनाकर छिपाया 1.2 करोड़ का गांजा, 3 धराए

मथुरा में पुलिस और एएनटीएफ ने कंटेनर के गुप्त केबिन से 250 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने हरियाणा के नूंह निवासी नासिर, आसिफ और सतीश को गिरफ्तार किया। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर पलवल जा रहे थे।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद: फिल्म ‘पुष्पा’ की तर्ज पर कंटेनर के अंदर गुप्त केबिन बनाकर गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस और एएनटीएफ आगरा जोन की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान कंटेनर से करीब 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इसकी अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कंटेनर सीज कर दिया है। आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप लेकर हरियाणा के पलवल जा रहे थे। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

सीओ रिफाइनरी प्रवीन कुमार तिवारी ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे प्रभारी निरीक्षक अनुराग चौधरी, उप निरीक्षक विक्रांत तोमर और एएनटीएफ आगरा यूनिट के उप निरीक्षक गौरव शर्मा पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिलने पर हाईवे पर गांव बरारी स्थित जिओ पेट्रोल पंप के सामने आगरा से मथुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग शुरू की गई। तभी आगरा की ओर से आ रहे एक कंटेनर को रोकने का प्रयास किया गया।

'पुष्पा' स्टाइल में तस्करी पुलिस को देखकर कंटेनर में सवार तीनों लोगों ने वाहन रोककर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान नासिर उर्फ निसार, आसिफ और सतीश के रूप में हुई है। तीनों हरियाणा के नूंह जिले के पिनगुआ क्षेत्र के रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान कंटेनर के अंदर बने गुप्त केबिन से 250 किलोग्राम गांजा, एक मोबाइल और हजारों रुपये की नकदी बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया है।

ओडिशा से खरीदकर पलवल ले जा रहे थे खेप पुलिस पूछताछ में सतीश कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर को वह अपने साथियों के साथ खाली कंटेनर लेकर ओडिशा के ब्रह्मपुर गया था। वहां जितेंद्र नाम के परिचित से गांजा खरीदने के बाद रायपंखा में कंटेनर के अंदर खेप लोड की गई। इसके बाद तीनों गांजा लेकर रवाना हुए थे।