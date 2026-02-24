Hindustan Hindi News
स्पा सेंटर सील कर पुलिस ने DBR किया जब्त, 3 महिलाओं से पूछताछ; नेपाल बार्डर के पास ऐक्शन

Feb 24, 2026 07:47 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
स्पा सेंटर को अवैध ढंग से संचालित करने की सूचना मिल रही थी। मंगलवार को एसडीएम, तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ अचानक छापेमारी की। इससे स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम की जांच के दौरान तीन महिला कर्मचारी और एक युवक मौके पर मिले। पूछताछ में महिलाएं अपना वैध पहचान पत्र दिखाने में नाकाम रहीं।

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के आनंदनगर में संचालित एक स्पा सेंटर पर मंगलवार को एसडीएम शैलेंद्र गौतम और तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान तीन महिला कर्मचारी और एक युवक सेंटर के अंदर मिला। वैध पहचान नहीं मिलने पर पूछताछ के लिए चारों को फरेंदा कोतवाली भेज दिया गया। जांच में अनियमितता मिलने के बाद प्रशासन ने स्पा सेंटर को सील कर दिया। इसके पहले वहां सीसीटीवी कैमरों की जांच की और डीबीआर, विजिटर रजिस्टर आदि को जब्त कर लिया। सेंटर पर पहले भी छापेमारी हो चुकी है। जांच में स्पा संचालन के लिए वैध लाइसेंस नहीं मिला।

टीम ने जब लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और आगंतुक रजिस्टर की पड़ताल की, तो उसमें भी कमियां मिलीं। डीबीआर व अन्य अभिलेखों में कमियां पाए जाने पर टीम ने उसे जब्त कर लिया। हिरासत में ली गईं युवतियों व एक युवक को पूछताछ के लिए फरेंदा थाने भेजा गया है। जांच टीम में शामिल अफसरों ने बताया कि शुरुआती जांच में ये युवतियां नेपाली मूल की प्रतीत हो रही हैं, हालांकि उनके पास से आधार कार्ड मिले हैं। इसकी सत्यता जांची जा रही है।

क्या बोले अधिकारी

फरेंदा के एसडीएम शैलेंद्र गौतम ने बताया कि इस स्पा सेंटर की शिकायत मिल रही थी। यह बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा था। पूर्व में भी जांच कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अनियमितताओं के चलते इसे सील कर दिया गया है। जांच के आधार पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवैध गतिविधियों का संचालन किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं है।

