महाठग से पुलिस को मिले कई मोबाइल और विदेशी खातों की जानकारी, जमानत अर्जी टली

संक्षेप: महाठग रवींद्र नाथ सोनी के 1000 लोगों से करीब 2000 करोड़ रुपये की ठगी का मामला चर्चा में है। कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे जेल भेजा तो उसकी करोड़ों की ठगी सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उसे देहरादून गई थी।

यूपी के कानपुर में महाठग रवींद्र नाथ सोनी की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए टल गई। पुलिस ने पीसीआर के दौरान मिले साक्ष्यों की समीक्षा और जांच पूरी करने के लिए और वक्त मांगा। जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने 23 दिसंबर तक का समय दिया है।

दिल्ली के मालवीय नगर निवासी महाठग रवींद्र नाथ सोनी के एक हजार लोगों से करीब दो हजार करोड़ रुपये की ठगी का मामला चर्चा में है। कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे जेल भेजा तो उसकी करोड़ों की ठगी सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) लेकर उसे देहरादून गई थी। यहां पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल, कई एकाउंट की चेकबुक, विदेशी खातों की जानकारी, एटीएम और क्रेडिट कार्ड मिले थे। बुधवार को रवीद्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई तो पुलिस की ओर से और समय दिए जाने की मांग की गई।

पुलिस की ओर से अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पीसीआर के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उनकी जांच में अभी वक्त लग रहा है। ऐसे में उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। यह बेहद गंभीर प्रकरण है जिसमें सैकड़ों लोगों से ठगी की गई है। पुलिस की ओर से कहा गया कि 10 देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों और अन्य विदेशियों से भी करोड़ों की ठगी हुई है। ऐसे में विस्तृत जांच में वक्त लगेगा। वहीं वादी के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने भी जमानत के विरोध में काउंटर दाखिल करने का समय मांगा। इस पर न्यायालय ने तारीख दे दी। आरोपी महाठग रवींद्र सोनी की ओर से बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी कोर्ट पहुंचे थे।