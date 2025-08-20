police reached young man who was trying to commit suicide by breaking wall saved life by giving cpr everyone is praising दीवार तोड़ सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक तक पहुंची पुलिस, CPR दे बचाई जान; सब कर रहे तारीफ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspolice reached young man who was trying to commit suicide by breaking wall saved life by giving cpr everyone is praising

दीवार तोड़ सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक तक पहुंची पुलिस, CPR दे बचाई जान; सब कर रहे तारीफ

परिजनों ने बताया कि विशाल दवाई लेने के लिए गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ लड़कों ने किसी बात को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। विशाल घर पहुंचा और परिजनों से कहा कि वह आरोपियों से बदला ले। परिजनों ने उसे शांत कराया लेकिन पिटाई से आहत विशाल मकान की पहली मंजिल पर कमरे में चला गया।

Ajay Singh संवाददाता, मेरठWed, 20 Aug 2025 10:57 PM
share Share
Follow Us on
दीवार तोड़ सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक तक पहुंची पुलिस, CPR दे बचाई जान; सब कर रहे तारीफ

मेरठ के गंगानगर क्षेत्र के कसेरू बक्सर में युवकों से विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे डायल 112 पुलिसकर्मी कमरे की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने युवक को फंदे से उतारकर सीपीआर दिया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। तुरत-फुरत मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाने के लिए हर कोई पुलिस की तारीफ कर रहा है।

कसेरू बक्सर स्थित तालाब के पास दौलतराम अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह मजूदरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 20 वर्षीय विशाल भी मजदूरी करता है। परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर विशाल दवाई लेने के लिए गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ लड़कों ने किसी बात को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी।

ये भी पढ़ें:अब्बास अंसारी को HC से बड़ी राहत, बहाल हो सकती है विधायकी; जानें क्या आया आदेश

इसके बाद विशाल घर पहुंचा और परिजनों से कहा कि वह आरोपियों से बदला ले। इस दौरान परिजनों ने विशाल को समझाते हुए शांत कराया लेकिन पिटाई से आहत विशाल मकान की पहली मंजिल पर कमरे में चला गया। उसने कमरे के गेट बंद करके दुपट्टे से पंखे पर लटककर फांसी लगा ली। घरवालों ने गेट खटखटाते हुए शोर मचाया लेकिन कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका को 7 टुकड़ों में काट डाला, पूर्व प्रधान ने की दिल दहला देने वाली वारदात

परिजनों की सूचना पर डायल 112 पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और कमरे की दीवार तोड़ डाली। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने फंदे पर लटक रहे विशाल को बिना देरी किए नीचे उतार लिया। इस दौरान सिपाही सिद्धांत तोमर ने विशाल को सीपीआर देते हुए बचाने का प्रयास किया। इसके बाद विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि विशाल वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |