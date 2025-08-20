दीवार तोड़ सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक तक पहुंची पुलिस, CPR दे बचाई जान; सब कर रहे तारीफ

परिजनों ने बताया कि विशाल दवाई लेने के लिए गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ लड़कों ने किसी बात को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। विशाल घर पहुंचा और परिजनों से कहा कि वह आरोपियों से बदला ले। परिजनों ने उसे शांत कराया लेकिन पिटाई से आहत विशाल मकान की पहली मंजिल पर कमरे में चला गया।

मेरठ के गंगानगर क्षेत्र के कसेरू बक्सर में युवकों से विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे डायल 112 पुलिसकर्मी कमरे की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने युवक को फंदे से उतारकर सीपीआर दिया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। तुरत-फुरत मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाने के लिए हर कोई पुलिस की तारीफ कर रहा है।

कसेरू बक्सर स्थित तालाब के पास दौलतराम अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह मजूदरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 20 वर्षीय विशाल भी मजदूरी करता है। परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर विशाल दवाई लेने के लिए गया था। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ लड़कों ने किसी बात को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी।

इसके बाद विशाल घर पहुंचा और परिजनों से कहा कि वह आरोपियों से बदला ले। इस दौरान परिजनों ने विशाल को समझाते हुए शांत कराया लेकिन पिटाई से आहत विशाल मकान की पहली मंजिल पर कमरे में चला गया। उसने कमरे के गेट बंद करके दुपट्टे से पंखे पर लटककर फांसी लगा ली। घरवालों ने गेट खटखटाते हुए शोर मचाया लेकिन कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई।