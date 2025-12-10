Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newspolice reached deoria with forcibly retired ips amitabh thakur questioned at the police station
गिरफ्तारी के बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर देवरिया पहुंची पुलिस, ये है मामला

गिरफ्तारी के बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर देवरिया पहुंची पुलिस, ये है मामला

संक्षेप:

एसपी रहते हुए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। विवाद होने पर उन्होंने इस प्लाट को बेच दिया था। इस मामले में लखनऊ के तालकटोरा निवासी संजय शर्मा की तहरीर पर सितंबर महीने में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

Dec 10, 2025 12:17 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
share

अक्सर चर्चा में रहने वाले जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लेकर लखनऊ पुलिस देवरिया पहुंची है। बुधवार की सुबह अमिताभ ठाकुर के देवरिया पहुंचने पर पुलिस ने यहां कोतवाली में करीब एक घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस उन्हें यहां से लेकर किसी दूसरी जगह चली गई। फिलहाल जिले के पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल-1999 में एसपी रहते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। बाद में विवाद होने पर उन्होंने इस प्लाट को बेच दिया था। इस मामले में लखनऊ के तालकटोरा निवासी संजय शर्मा की तहरीर पर सितंबर माह में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में आरोप है कि अमिताभ ने 1999 में एसपी देवरिया रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। उनकी पत्नी ने औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट लेते समय अपना नाम नूतन देवी लिखा, जबकि पति का नाम अभिजात ठाकुर/अभिताप ठाकुर लिखा। यही नहीं पता खैरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार लिखा गया है।

बाद में उक्त प्रॉपर्टी का विक्रय वास्तविक नाम और पते के आधार पर किया गया। सरकारी विभागों, बैंकों और राज्य सरकार को धोखे में रखा गया। इस मामले में मंगलवार की देर रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर देवरिया पहुंची। यहां देवरिया सदर कोतवाली में रख कर उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद करीब 11:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर किसी दूसरी जगह चली गई। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।

शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से हुई गिरफ्तारी

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी मंगलवार देर रात शाहजहांपुर एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत चलती ट्रेन से हुई। मिली जानकारी के अनुसार अमिताभ लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब सवा एक बजे सोते समय टीम उनके पास पहुंची और जगाने के बाद ट्रेन से उतार लिया।

read moreये भी पढ़ें:
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर चलती ट्रेन से गिरफ्तार, आधी रात सोते समय पहुंची पुलिस
अमिताभ बच्चन झांसी के वोटर? 2003 की लिस्ट होने लगी वायरल; प्रशासन ने खोली सच्चाई
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |