गिरफ्तारी के बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर देवरिया पहुंची पुलिस, ये है मामला

संक्षेप: एसपी रहते हुए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। विवाद होने पर उन्होंने इस प्लाट को बेच दिया था। इस मामले में लखनऊ के तालकटोरा निवासी संजय शर्मा की तहरीर पर सितंबर महीने में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अक्सर चर्चा में रहने वाले जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लेकर लखनऊ पुलिस देवरिया पहुंची है। बुधवार की सुबह अमिताभ ठाकुर के देवरिया पहुंचने पर पुलिस ने यहां कोतवाली में करीब एक घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस उन्हें यहां से लेकर किसी दूसरी जगह चली गई। फिलहाल जिले के पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।

साल-1999 में एसपी रहते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। बाद में विवाद होने पर उन्होंने इस प्लाट को बेच दिया था। इस मामले में लखनऊ के तालकटोरा निवासी संजय शर्मा की तहरीर पर सितंबर माह में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में आरोप है कि अमिताभ ने 1999 में एसपी देवरिया रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। उनकी पत्नी ने औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट लेते समय अपना नाम नूतन देवी लिखा, जबकि पति का नाम अभिजात ठाकुर/अभिताप ठाकुर लिखा। यही नहीं पता खैरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार लिखा गया है।

बाद में उक्त प्रॉपर्टी का विक्रय वास्तविक नाम और पते के आधार पर किया गया। सरकारी विभागों, बैंकों और राज्य सरकार को धोखे में रखा गया। इस मामले में मंगलवार की देर रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर देवरिया पहुंची। यहां देवरिया सदर कोतवाली में रख कर उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद करीब 11:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर किसी दूसरी जगह चली गई। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।