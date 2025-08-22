सेक्स रैकेट की सूचना पर दो स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी, चार युवक गिरफ्तार, 15 लड़कियां मिलीं

काशी के बाद अब मथुरा में स्पा सेंटर की आड़ में गंदा धंधा पकड़ाया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी की और चार युवकों को गिरफ्तार किया। यहां से 15 लड़कियां मिली हैं। पुलिस पकड़े लोगों से पूछताछ कर रही है।

मथुरा में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने कृष्णानगर क्षेत्र में दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर चार लोगों को हिरासत में लेकर 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले कुछ समय से कृष्णानगर क्षेत्र में कुछ स्पा सेंटरों पर मसाज की आड़ में देह व्यापार किये जाने की पुलिस को सूचना मिल रही थी। इससे पहले वाराणसी में एक हफ्ते के अंदर तीन स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा किया था। यहां से एक दर्जन से ज्यादा लड़कियों को बरामद किया गया था। कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

मथुरा में शुक्रवार को सीओ सिटी आशना चौधरी (आईपीएस) और प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर गौतम के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने कृष्णानगर क्षेत्र में स्थित ब्लौसम और हैवन स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। पुलिस टीम द्वारा की गयी छापेमारी से स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया। उधर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स देख मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गयी। लोग जानने के उत्सुक थे कि क्या हुआ? पुलिस जब यहां से महिलाओं और पुरुषों को लेकर निकली, तब लोगों की समझ में आया कि मामला देह व्यापार से जुड़ा है। पुलिस के साथ एक के बाद एक कई महिलाओं के वहां से निकलने पर लोग दंग रह गये। पुलिस उन्हें अपने साथ कोतवाली ले गयी।