गोरखपुर के फॉरेस्ट क्लब में पुलिस का छापा, पार्टी हाल से 2 गिरफ्तार; 4 पर केस

गोरखपुर के फॉरेस्ट क्लब में पुलिस ने छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्लब में स्थित ओमेगा पार्टी हॉल में हुक्काबार चल रहा था। मौके से राजस्थान के अजमेर जिले के गांधीनगर क्षेत्र के मदनगंज निवासी रवि दग्दी और बलरामपुर जिले के सिरसिया निवासी अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट क्लब स्थित ओमेगा पार्टी हॉल में संचालित अवैध हुक्काबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रविवार को छापेमारी कर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। मौके से सात हुक्के, फ्लेवरयुक्त तंबाकू समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने होटल व्यवसायी रक्ष ढींगरा समेत चार लोगों पर केस किया है।

पुलिस के मुताबिक, रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि फॉरेस्ट क्लब स्थित ओमेगा पार्टी हॉल में अवैध रूप से हुक्काबार संचालित हो रहा है। सूचना के आधार पर खोराबार पुलिस ने छापेमारी की। मौके से राजस्थान के अजमेर जिले के गांधीनगर क्षेत्र के मदनगंज निवासी रवि दग्दी और बलरामपुर जिले के सिरसिया निवासी अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ खोराबार थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

होटल व्यवसायी समेत चार की तलाश तेज पुलिस के अनुसार, हुक्काबार में कम उम्र के युवक-युवतियों को लाइसेंस का झांसा देकर बुलाने और उन्हें हुक्के के नशे की ओर आकर्षित करने की सूचना मिली थी। इसके एवज में 1500 से 2000 रुपये तक वसूले जाने की बात भी सामने आई है। इस मामले में बेतियाहाता निवासी होटल व्यवसायी रक्ष ढींगरा, बिछिया रेलवे कॉलोनी निवासी सोनू गुप्ता तथा दीपक व सागर को आरोपित बनाया है। कार्रवाई करने वाली टीम में एसआई अशफाक अहमद, उपनिरीक्षक शुभम शर्मा, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार तथा कांस्टेबल सूर्यप्रकाश पांडेय, दिलीप यादव और राहुल मौर्य शामिल रहे।

स्मोकिंग एरिया में भी नहीं चलेगा हुक्का, हाई कोर्ट ने यूपी भर में लगाई रोक अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि रेस्तरां, कैफे या अन्य सार्वजनिक स्थानों में बनाए गए निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र (Smoking Area) में भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराना अथवा हुक्का से संबंधित कोई भी सेवा देना कानूनी रूप से जायज नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे स्थान पर हुक्का उपलब्ध कराना वर्ष 2003 के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम तथा वर्ष 2008 के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियमों के विपरीत है।