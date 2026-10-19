गोरखपुर के फॉरेस्ट क्लब में पुलिस का छापा, पार्टी हाल से 2 गिरफ्तार; 4 पर केस
गोरखपुर के फॉरेस्ट क्लब में पुलिस ने छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्लब में स्थित ओमेगा पार्टी हॉल में हुक्काबार चल रहा था। मौके से राजस्थान के अजमेर जिले के गांधीनगर क्षेत्र के मदनगंज निवासी रवि दग्दी और बलरामपुर जिले के सिरसिया निवासी अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट क्लब स्थित ओमेगा पार्टी हॉल में संचालित अवैध हुक्काबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। रविवार को छापेमारी कर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। मौके से सात हुक्के, फ्लेवरयुक्त तंबाकू समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने होटल व्यवसायी रक्ष ढींगरा समेत चार लोगों पर केस किया है।
पुलिस के मुताबिक, रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि फॉरेस्ट क्लब स्थित ओमेगा पार्टी हॉल में अवैध रूप से हुक्काबार संचालित हो रहा है। सूचना के आधार पर खोराबार पुलिस ने छापेमारी की। मौके से राजस्थान के अजमेर जिले के गांधीनगर क्षेत्र के मदनगंज निवासी रवि दग्दी और बलरामपुर जिले के सिरसिया निवासी अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ खोराबार थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
होटल व्यवसायी समेत चार की तलाश तेज
पुलिस के अनुसार, हुक्काबार में कम उम्र के युवक-युवतियों को लाइसेंस का झांसा देकर बुलाने और उन्हें हुक्के के नशे की ओर आकर्षित करने की सूचना मिली थी। इसके एवज में 1500 से 2000 रुपये तक वसूले जाने की बात भी सामने आई है। इस मामले में बेतियाहाता निवासी होटल व्यवसायी रक्ष ढींगरा, बिछिया रेलवे कॉलोनी निवासी सोनू गुप्ता तथा दीपक व सागर को आरोपित बनाया है। कार्रवाई करने वाली टीम में एसआई अशफाक अहमद, उपनिरीक्षक शुभम शर्मा, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार तथा कांस्टेबल सूर्यप्रकाश पांडेय, दिलीप यादव और राहुल मौर्य शामिल रहे।
स्मोकिंग एरिया में भी नहीं चलेगा हुक्का, हाई कोर्ट ने यूपी भर में लगाई रोक
अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि रेस्तरां, कैफे या अन्य सार्वजनिक स्थानों में बनाए गए निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र (Smoking Area) में भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराना अथवा हुक्का से संबंधित कोई भी सेवा देना कानूनी रूप से जायज नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे स्थान पर हुक्का उपलब्ध कराना वर्ष 2003 के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम तथा वर्ष 2008 के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियमों के विपरीत है।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने हुक्का बार से संबंधित 80 याचिकाएं खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था। याचियों ने मांग की थी कि वैध खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस रखने वाले रेस्तरां को निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र में हुक्का उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए और पुलिस को उनके कारोबार में हस्तक्षेप से रोका जाए। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध का सीमित अपवाद निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र है लेकिन वहां किसी भी प्रकार की सेवा की अनुमति नहीं है। वर्ष 2017 में नियमों में किए गए संशोधन में ‘कोई सेवा नहीं’ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि वहां हुक्का तैयार करना, उसमें तंबाकू भरना, अंगारे लगाना, ग्राहक तक पहुंचाना अथवा अंगारे बदलना भी सेवा मानी जाएगी जो अनुमन्य नहीं है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें