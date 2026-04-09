AMU हॉस्टल में पुलिस रेड; छात्र के कमरे से मैग्जीन-कारतूस और नकली नोट मिले, जानें मामला

एएमयू के हॉस्टल में जब पुलिस ने छापा मारा तो वो भी दंग रह गई। कमरे से देसी पिस्टल की दो मैग्जीन, चार खोखा 315 बोर, एक नौ एमएम कारतूस, चार कारतूस 12 बोर, आठ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, शहबाज के नाम की सीबीएसई की दो हाईस्कूल की मार्कशीट बरामद हुई हैं। साथ ही 100 रुपये के पांच नकली नोट मिले हैं।

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के एफएम टॉवर इलाके में बीते सोमवार रात को शादी समारोह में टशनबाजी के चलते एएमयू छात्र गुट का दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। इसमें फायरिंग तक हो गई। मामले में पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) छात्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के आधार पर एक और छात्र का नाम सामने आया। बुधवार दोपहर को पुलिस ने उसकी तलाश में एएमयू के सर जियाउद्दीन हॉल में दबिश दी, जहां से आरोपी फरार हो गया। लेकिन, उसके कमरे से मैग्जीन, कारतूस, नकली नोट व फर्जी मार्कशीट व एनरोलमेंट पत्र तक बरामद हुए हैं। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। बरामद सामान के आधार पर एक और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

क्या है मामला? बीते सोमवार को फ्रैंक हॉस्पिटल के सामने एक्वा वाटर पार्क के पास शादी समारोह में वाहन आगे-पीछे करने को लेकर एएमयू छात्रों और उनके बाहरी परिचितों के गुटों में झगड़ा हुआ था। मामले में पुलिस ने बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र के गांव नारायणपुर निवासी अशरफ (हाल निवासी सुलेमान हाल एएमयू), एफएम टावर टीचर्स कालोनी निवासी फैशल, मो. साकिब व पांच-छह अज्ञात लोग शामिल थे। इसके बाद अगले दिन तड़के साढ़े चार बजे फैशल के चाचा शाहिद अली बेग के मकान आशीयाना ग्रीन सोसायटी के सामने फिर से दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति ने फायरिंग भी की। गनीमत रही कि गेट बंद था और गोली किसी को लगी नहीं। मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही तीनों नामजदों अशरफ, फैसल व शाकिब को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के आने से पहले आरोपी शहबाज फरार पूछताछ एक और आरोपी शहंशाहबाद निवासी एएमयू के एमसीए द्वितीय वर्ष के छात्र शहबाज उर्फ छोटू का नाम प्रकाश में आया। पता चला कि कमरे में दो छात्र रहते थे, जिन्हें आरोपी ने धमकाकर भगा दिया और खुद अवैध रूप से रह रहा है। इस पर बुधवार दोपहर को एसपी सिटी आदित्य बंसल, सीओ तृतीय सर्वम सिंह के नेतृत्व में क्वार्सी व सिविल लाइन थाना प्रभारियों की टीम ने एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम के साथ जियाउद्दीन हॉल में दबिश दी। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी शहबाज तो भाग गया, मगर उसके कमरे की तलाशी में पुलिस को अवैध सामान बरामद हुआ। इस दौरान छात्रों व स्टाफ के लोग जुटे रहे। सीओ के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।