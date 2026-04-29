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पुलिस चौकी प्रभारी जाल में फंसा, घूस लेते दरोगा को गाड़ी में डालकर उठा ले गई विजिलेंस

Apr 29, 2026 05:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिले में पुलिस चौकी प्रभारी जाल में फंस गया। टीम ने दौलतपुर पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र गिरी को एक चाय की दुकान में रंगेहाथ रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने धर दबोचा है।

पुलिस चौकी प्रभारी जाल में फंसा, घूस लेते दरोगा को गाड़ी में डालकर उठा ले गई विजिलेंस

UP News: उत्तर प्रदेश बहराइच जिले में एक पुलिस चौकी प्रभारी जाल में फंस गया। मोतीपुर थाने की दौलतपुर पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र गिरी को एक चाय की दुकान में रंगेहाथ रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने धर दबोचा है। मंगलवार दोपहर में हुई इस दबिश पर मोतीपुर थाने में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम दरोगा को ली जा रही दस हजार की नगदी सहित पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने दरोगा पकड़कर गाड़ी में डालकर नानपारा कोतवाली लाई। वहां विजिलेंस टीम प्रभारी की तहरीर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। आरोपी दरोगा को कोर्ट ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि गोंडा की टीम ने कार्रवाई की है।

मोतीपुर थाने की दौलतपुर पुलिस चौकी प्रभारी गोरखपुर के बांस गांव थाने के हरिहरपुर निवासी सुरेश चंद्र गिरी पुत्र राम आश्रय गिरी एक आपराधिक मामले में दर्ज हुई एफआईआर से कुछ नामजदों को निकालने के लिए धन की मांग की थी। जिस पर दौलतपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी अवधेश ने एंटी करप्शन टीम निरीक्षक धनंजय सिंह से सम्पर्क साध कर इसकी शिकायत की थी। विजिलेंस टीम निरीक्षक ने धन पर पाउडर लगाकर अवधेश को मुहैया कराए।

चौकी इंचार्ज के हाथ में घूस के रुपए देखते ही विजिलेंस टीम टूट पड़ी

पहले से बिछाए गए जाल के तहत मंगलवार को विजिलेंस टीम निरीक्षक धनंजय सिंह के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम मोतीपुर थाने के नजदीक एक चाय दुकान में मौजूद थी। मंगलवार 2:33 बजे वहां दरोगा सुरेश चंद्र गिरी सिविल ड्रेस में पहुंचा। अवधेश भी उसके पास पहुंच गया। उसने अवधेश से जैसे ही दस हजार रुपये लिए। चौकी इंचार्ज के हाथ में घूस के रुपए देखते ही विजिलेंस टीम टूट पड़ी। दरोगा जब तक कुछ समझ पाता तब तक विजिलेंस टीम ने दरोगा को रिश्वत के रुपए के साथ पकड़ लिया। दरोगा समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो गया। दरोगा सफाई देने लगा। विजिलेंस टीम ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे गाड़ी डालकर उठा लाई।

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खबर फैलते ही विभाग में हड़कंप

गिरफ्तार दरोगा को नानपारा कोतवाली लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। विजिलेंस टीम प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने बताया कि आरोपी दरोगा को कोर्ट में पेश किए जाने पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस चौकी इंचार्ज के घूस लेते पकड़े जाने की खबर फैलते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर पुलिस विभाग में तरह-तरह की चर्चा भी चल रही है। घूसखारी में पकड़ाए दरोगा की करतूत की निंदा कर रहे हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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