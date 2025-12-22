हत्याकांड कबूलने के लिए पुलिस ने युवक को उठाया, थाने में दी थर्ड डिग्री, पीट-पीटकर दोनों पैर तोड़े

संक्षेप: यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। हत्या की वारदात के खुलासे के लिए एक युवक को उठाया गया। हत्याकांड कबूल कराने के लिए उसे बेरहमी से पीटा गया। पुलिस कर्मियों ने उसके पैरों पर कई डंडे तोड़ दिए।

आगरा कमिश्नरेट के किरावली थाना पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। हत्या की वारदात के खुलासे के लिए एक युवक को उठाया गया। हत्याकांड कबूल कराने के लिए उसे बेरहमी से पीटा गया। पुलिस कर्मियों ने उसके पैरों पर कई डंडे तोड़ दिए। युवक बेहोश हो गया। पुलिस उसे अस्पताल लेकर भागी। युवक के दोनों पैर की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने प्लास्ट चढ़ाया है। मानवाधिकार उल्लंघन के इस मामले को रफा-दफा करने के प्रयास जारी हैं। जहां युवक भर्ती है, वहां भी पुलिस का पहरा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किरावली के गांव करहारा में पांच अगस्त को पूर्व फौजी बनवीर की हत्या हुई थी। हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इस मामले में पूछताछ के लिए रविवार को पुलिस गांव से 42 वर्षीय राजू पुत्र राधेश्याम को उठाकर लेकर आई थी। उससे पूछताछ की जानी थी। पुलिस के पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं था। शक के आधार पर उसे उठाया था। जानकारी होने पर राजू के पिता किरावली थाने आए। पुलिस ने उन्हें बेटे से मिलने नहीं दिया। आरोप है कि एसआई धर्मवीर और सिपाही रवि ने राजू को बेरहमी से पीटा। उसके पैरों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए। उससे बार-बार यही बोल रहे थे कि बता कैसे मारा था।

राजू दया की भीख मांगता रहा, पुलिस कर्मियों को उस पर दया नहीं आई। पुलिस डंडे के जोर पर हत्याकांड के खुलासे में जुटी थी। पीटते समय यह भूल गई कि उसे कुछ भी हो सकता है। जब राजू बेहोश हो गया, तो पुलिस कर्मी घबरा गए। आनन-फानन में उसे प्राइवेट गाड़ी से लेकर किरावली स्थित एक अस्पताल पहुंचे। वहां भर्ती करा दिया। कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया। राजू के पिता को यह कहकर समझा दिया कि पुलिस पूरा इलाज कराएगी। हत्या के मुकदमे में जेल नहीं भेजेगी। गरीब किसान परिवार शांत बैठ गया। यह जानकारी सोमवार को आगरा निवासी रिश्तेदारों को हुई, तो उन्होंने हंगामा किया। थाना पुलिस ने डीसीपी पश्चिम अतुल शर्मा को बताया कि जमीन पर डंडा मारा था। एक अंगुली में चोट लगी है। वह भी यही मान रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने किसे पीटा है, तो उन्होंने यही जवाब दिया। जब उन्हें पीड़ित का फोटो मिला, तो वह भी हैरान रह गए। दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच एसीपी अछनेरा को दी है। खुद भी सोमवार की रात मौके पर छानबीन करने पहुंचे।

यह कैसी हाईटेक पुलिसिंग जमाना बदल रहा है। पुलिस पहले साक्ष्य जुटाती है उसके बाद आरोपित को घेरती है। उसे खुद साक्ष्य दिखाती है, ताकि वह सभी सवालों के जवाब दे। किरावली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली ने पुराने जमाने की पुलिस बर्बरता की याद दिला दी। डंडे के जोर पर हत्याकांड का खुलासा किया जा रहा था। आरोप तो यह भी है कि पुलिस ने राजू को पकड़कर पीटने का ठेका लिया था। गांव के ही कुछ लोगों ने पुलिस को भड़काया था।

आखिर किसने दी अंगुली में चोट की झूठी रिपोर्ट घटना रविवार की है। डीसीपी पश्चिम अतुल शर्मा से सोमवार की रात इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि सिर्फ अंगुली में चोट लगी है। थाना पुलिस ने यही बताया है। जबकि राजू के दोनों पैर की हड्डी टूटी हुई थी। प्लास्ट चढ़ा हुआ था। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अधिकारी को किसने झूठी रिपोर्ट दी। उन्होंने अपने स्तर से इसके सत्यापन का प्रयास क्यों नहीं किया। पीड़ित का फोटो वायरल होने के बाद हॉस्पिटल क्यों पहुंचे।