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स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के तरानों पर थिरकी खाकी, पुलिस कर्मियों का डांस वाला वीडियो वायरल

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
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स्वतंत्रता दिवस पर बागपत जिले के पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी देशभक्ति की गीतों पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मियों के अंदर देशभक्ति को लेकर उत्साह अलग ही दिख रहा है। 

Baghpat News: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, वहीं बागपत में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली खाकी भी देशभक्ति के जश्न में भी पीछे नहीं रही। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी देने के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति के तरानों पर कदम से कदम मिलाकर उत्साह का प्रदर्शन किया। देशभक्ति के गीतों पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों का यह खुशनुमा और जोशीला अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

वायरल वीडियो खेकड़ा थाने का है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान झंडारोहण के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। जैसे ही देशभक्ति का गाना बजा तो थाना परिसर में मौजूद हर पुलिसकर्मी के पांव खुद ही थिरक उठे। देशभक्ति के गीतों पर डांस कर रहे पुलिसकर्मियों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। इनमें नरेंद्र और मनोज नाम के सिपाहियों का डांस लोगों का खासा ध्यान खींचा। दोनों सिपाही देशभक्ति के गीतों पर जोश और उत्साह के साथ थिरकते दिखाई दिए। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने वर्दी में देशभक्ति का ऐसा रंग जमाया कि वहां मौजूद लोग भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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आन-बान-शान से लहराया तिरंगा, गूंजे जयकारे

बागपत में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं पर आन-बान-शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री केपी मलिक और जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। डीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

उधर, रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। एसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया और जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया। विकास भवन, तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक कार्यालयों, जिला अस्पताल और जनपद के सभी थानों में अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत सभी स्थानों पर मिष्ठान वितरण किया गया। विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत किए। वहीं, कई सरकारी कार्यालयों और परिसरों में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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