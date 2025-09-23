police on alert in sitapur ahead of azam khan s release cars of supporters challaned आजम की रिहाई से पहले सीतापुर में अलर्ट पर पुलिस, धारा 144 लागू; समर्थकों की 15 कारों का चालान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आजम की रिहाई से पहले सीतापुर में अलर्ट पर पुलिस, धारा 144 लागू; समर्थकों की 15 कारों का चालान

आजम खान की रिहाई को लेकर सीतापुर जेल के बाहर कड़ा पहरा है। पुलिस का कहना है कि जेल के आसपास किसी को भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच नो पार्किंग जोन में होने पर पुलिस ने करीब 15 कारों का चालान काट दिया है। जेल के बाहर हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 11:48 AM
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान आज दोपहर 12.20 पर सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। इसके पहले सीतापुर में पुलिस अलर्ट पर रही है। इस बीच खबर है कि पुलिस ने आजम खान को लेने के लिए आए समर्थकों की करीब 15 कारों का चालान काट दिया गया। बताया जा रहा है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियों के होने के चलते चालान किया गया है। जेल के आसपास के इलाकों में पुलिस धारा 144 लागू होने की जानकारी देते हुए लोगों से गाड़ियां खड़ी न करने और भीड़ न जुटाने की अपील करती भी नजर आई।

उधर, आजम खान को लेने के लिए सुबह से ही समर्थक सीतापुर जेल पहुंचे। उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम भी सीतापुर पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी पहुंची हैं। कहा जा रहा है आजम खान की रिहाई सुबह सात बजे ही हो जानी थी लेकिन चालान न भरा होने के कारण इसमें देरी हुई। सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद चालान जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद जेल प्रशासन इन दस्तावेजों की जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद आजम खान रिहा हो सकते हैं।

रिहाई के बाद आजम खान क्या कुछ कहते हैं इस पर लोगों की नजर है। आजम खान के बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में नई गरमाहट पैदा होना तय है। कहा जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि मंगलवार को उनके जेल से बाहर आने पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। वहीं, आजम के अगले सियासी रुख को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

जेल के बाहर कड़ा पहरा

आजम खान की रिहाई को लेकर सीतापुर जेल के बाहर कड़ा पहरा है। पुलिस का कहना है कि जेल के आसपास किसी को भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजम खान के दोनों बेटे उन्हें रिसीव करेंगे और अपने साथ लेकर रामपुर जाएंगे। वहीं जेल के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा है। सबको इस बात का इंतजार है कि 23 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे आजम अपने अलगे कदम के बारे में क्या कहेंगे?

