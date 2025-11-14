Hindustan Hindi News
पुलिसकर्मियों को दिया धोखा, अचानक डीआईजी की कार के सामने पहुंच गई गैंगरेप पीड़िता, फिर...

पुलिसकर्मियों को दिया धोखा, अचानक डीआईजी की कार के सामने पहुंच गई गैंगरेप पीड़िता, फिर...

संक्षेप: बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों के उस समय हाथ पांव फूल गए जब एक महिला पुलिसकर्मियों को धोखा देकर डीआईजी कलानिधि नैथानी की कार के सामने पहुंच गई। कार के सामने अचानक पहुंची महिला को देखकर डीआईजी और उनके सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए।

Fri, 14 Nov 2025 08:59 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों के उस समय हाथ पांव फूल गए जब एक महिला पुलिसकर्मियों को धोखा देकर डीआईजी कलानिधि नैथानी की कार के सामने पहुंच गई। कार के सामने अचानक पहुंची महिला को देखकर डीआईजी और उनके सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए। दरअसल महिला एक गैंगरेप पीड़िता है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला को पता चला कि डीआईजी शहर में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वह उनसे मिलने के लिए कोतवाली खुर्जा नगर थाने पहुंच गई।

डीआईजी के आने से पहले पहुंची पीड़िता को पुलिस समझाकर थाने से अलग भेजने का प्रयास करती दिखाई दी, लेकिन महिला डीआईजी से मिलने की जिद करती रही। निरीक्षण करने के बाद जब डीआईजी कलानिधि नैथानी जाने लगे तो पीड़िता डीआईजी की कार के पास पहुंच गई। जहां उसने बताया कि उसके साथ छह लोगों ने गैंगरेप किया है। जिसमें से चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। महिला कहती रही कि खुर्जानगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फरार दो आरोपियों को पकड़ नहीं रही है।

बतादें कि डीआईजी कलानिधि नैथानी गुरुवार को बुलंदशहर में निरीक्षण पर पहुंचे थे। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे। यहां गार्ड ऑफ ऑनर के पश्चात एसएसपी के साथ पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। डीआईजी ने शस्त्रागार, जीपी स्टोर, परिवहन शाखा, यूपी-112, फील्ड यूनिट, क्वार्टर गार्द, अंगुल चिन्ह, पुलिस लाइन अस्पताल, सीसीटीएनएस कार्यालय, सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए वहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।

पैदल गश्त के लिए निकल डीआईजी

खुर्जा थाने में डीआईजी ने मंडप की तरह सजे थाने को देखकर नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद पैदल गश्त किया। टैंट उतरने पर ही उन्होंने थाने में आकर निरीक्षण किया। थाने में अंदर जाए बिना डीआईजी पैदल गश्त के लिए निकल गए। उन्होंने पुरानी तहसील रोड, गांधी रोड, पदम सिंह गेट, कबाड़ी बाजार चौराहा, बिंदावला चौक, सर्राफा बाजार आदि मार्ग पर पैदल गश्त किया। इस दौरान व्यापारियों से पुलिस की गश्त के बारे में जानकारी की। साथ ही व्यापारियों से भी बातचीत की। व्यापारियों ने बताया कि बाजार में पुलिस दिन के तीन बार गश्त करती है। वापसी के दौरान डीआईजी का काफिला गांधी रोड पर कुछ देर के लिए जाम में फंस गया। जिसके चलते पुलिस कर्मियों के बीच हलचल बढ़ गई। उधर, कोतवाली गेट पर लगे टैंट को जल्दी हटाया गया। जिसके बाद डीआईजी ने कोतवाली खुर्जा नगर परिसर में पहुंचकर निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
