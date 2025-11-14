पुलिसकर्मियों को दिया धोखा, अचानक डीआईजी की कार के सामने पहुंच गई गैंगरेप पीड़िता, फिर...

संक्षेप: बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों के उस समय हाथ पांव फूल गए जब एक महिला पुलिसकर्मियों को धोखा देकर डीआईजी कलानिधि नैथानी की कार के सामने पहुंच गई। कार के सामने अचानक पहुंची महिला को देखकर डीआईजी और उनके सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए।

यूपी के बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों के उस समय हाथ पांव फूल गए जब एक महिला पुलिसकर्मियों को धोखा देकर डीआईजी कलानिधि नैथानी की कार के सामने पहुंच गई। कार के सामने अचानक पहुंची महिला को देखकर डीआईजी और उनके सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए। दरअसल महिला एक गैंगरेप पीड़िता है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला को पता चला कि डीआईजी शहर में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वह उनसे मिलने के लिए कोतवाली खुर्जा नगर थाने पहुंच गई।

डीआईजी के आने से पहले पहुंची पीड़िता को पुलिस समझाकर थाने से अलग भेजने का प्रयास करती दिखाई दी, लेकिन महिला डीआईजी से मिलने की जिद करती रही। निरीक्षण करने के बाद जब डीआईजी कलानिधि नैथानी जाने लगे तो पीड़िता डीआईजी की कार के पास पहुंच गई। जहां उसने बताया कि उसके साथ छह लोगों ने गैंगरेप किया है। जिसमें से चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। महिला कहती रही कि खुर्जानगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फरार दो आरोपियों को पकड़ नहीं रही है।

बतादें कि डीआईजी कलानिधि नैथानी गुरुवार को बुलंदशहर में निरीक्षण पर पहुंचे थे। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे। यहां गार्ड ऑफ ऑनर के पश्चात एसएसपी के साथ पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। डीआईजी ने शस्त्रागार, जीपी स्टोर, परिवहन शाखा, यूपी-112, फील्ड यूनिट, क्वार्टर गार्द, अंगुल चिन्ह, पुलिस लाइन अस्पताल, सीसीटीएनएस कार्यालय, सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए वहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।