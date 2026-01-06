डोसे के 50 रुपये मांगे तो दारोगा ने दिखाई वर्दी की हनक, दुकानदार को जीप में डालकर ले गया थाने
मेरठ में रविवार रात एक दारोगा ने डोसा मंगवाया। जब दुकानदार ने रुपये मांगे तो दारोगा ने दुकानदार को हिरासत में लिया और पुलिस चौकी ले आए। इसका पता लगते ही तमाम व्यापारी पहुंच गए, इसके बाद उसे दुकानदार को छोड़ना पड़ा।
यूपी के मेरठ के बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के पास चाट बाजार में रविवार रात दारोगा ने डोसा मंगवाया। जब दुकानदार ने रुपये मांगे तो आरोप है कि दारोगा ने दुकानदार को हिरासत में लिया और पुलिस चौकी ले आए। इसका पता लगते ही तमाम व्यापारी पहुंच गए, इसके बाद दुकानदार को छोड़ा। सोमवार दोपहर भाजपा नेता और बुढ़ाना गेट के व्यापारियों ने कोतवाली थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।
बुढ़ाना गेट व्यापार संघ महामंत्री मयूर अग्रवाल ने बताया कि बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के बराबर में डोसा और आइसक्रीम की दुकान है। रविवार देर रात पुलिस चौकी पर तैनात दारोगा योगेश कुमार थाने की जीप से आइसक्रीम के ठेले पर पहुंचा। आरोप है कि उसने ठेके से शराब मंगवाई और जीप में डोसा मंगवाकर खाया। डोसे वाले ने पचास रुपये मांगे तो दरोगा ने गाली गलौज कर दी। रात 11 बजे तक दुकान बंद करने की बात कहकर चले गए।
आरोप है थोड़ी देर बाद दरोगा दोबारा से दुकान पर पहुंचा और दीपक को जबरन जीप में डालकर ले गए। सोमवार को भाजपा नेता अंकुर गोयल, मयूर अग्रवाल एवं व्यापारियों ने कोतवाली थाने पहुंचकर हंगामा किया। दरोगा की अभद्रता का वीडियो फुटेज थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार को सौंपी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है। दरोगा पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
तीन निरीक्षक और 16 उप निरीक्षकों को किया तबादला
उधर, बिजनौर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। जिसमें तीन निरीक्षक और 16 उपनिरीक्षकों के तबादले किए हैं। एसपी अभिषेक झा ने दो निरीक्षकों और 16 उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से थानों में तैनाती दी है। थाना किरतपुर में अपराध निरीक्षक कांति प्रसाद शर्मा को थाना बढ़ापुर में निरीक्षक अपराध, पुलिस लाइन से निरीक्षक सुभाष चंद्र को साइबर क्राइम पेशी, सीओ चांदपुर, निरीक्षक महेंद्र पाल सिंह को साइबर क्राइम पेशी, सीओ नजीबाबाद में तैनाती दी गई है। इसके अलावा पुलिस लाइन से दरोगा शेर सिंह को थाना हल्दौर, दरोगा संजय कुमार को थाना स्योहारा की कस्बा चौकी प्रभारी, दरोगा कुलवीर सिंह को थाना कोतवाली शहर की सिविल लाइन चौकी प्रभारी, दरोगा दीपक कुमार को थाना नहटौर, दरोगा राजीव कुमार को थाना अफजलगढ़, दरोगा सुनील मिठालिया को थाना नगीना देहात, दरोगा प्रवीन कुमार को थाना नगीना बनाया है।